В России удвоят количество оснований для выдворения мигрантов: за что придется покинуть страну

Володин: в России удвоят количество оснований для выдворения мигрантов.

Источник: Комсомольская правда

С 2024 года российские депутаты активно ужесточают миграционные правила. Теперь количество оснований для выдворения иностранцев из страны удвоится. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в мессенджере Max.

«Законопроектом предлагается почти ВДВОЕ расширить перечень административных правонарушений, за совершение которых мигранты будут подлежать ВЫДВОРЕНИЮ, — с 22 статей КоАП до 43», — говорится в публикации.

За последние два года Государственная Дума приняла 22 федеральных закона по миграционной политике. Из них 18 инициатив внесли сами депутаты. Главная цель — не допустить в Россию нелегальных мигрантов.

По данным МВД, в 2025 году из России уже выдворили 72 тысячи нарушителей. Новый законопроект расширит этот список почти вдвое — до 43 статей. В него войдут нарушения общественного порядка, неповиновение полиции и Росгвардии, создание помех транспорту и инфраструктуре.

Также добавят ответственность за оскорбительные материалы в интернете и публичную дискредитацию Вооружённых Сил РФ, призывы к санкциям против страны. За многие нарушения помимо выдворения планируют вводить повышенные штрафы.

