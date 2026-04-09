Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский рассказал, где хочет встретиться с Путиным

Владимир Зеленский допустил проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным в США или на Ближнем Востоке. Об этом он сказал в интервью итальянской радиостанции RAI.

«Я готов к встрече с Путиным. Точно нe в Москве и не в Киеве. Есть много мест, где можно встретиться — на Ближнем Востоке, в Европе, США», — заявил он.

Зеленский также сообщил, что трёхсторонние переговоры с участием США были отложены из-за концентрации Вашингтона на Иране, но в будущем их планируется возобновить.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что переговорный процесс с Украиной в настоящее время находится на паузе.

