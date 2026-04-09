Россиян предупредили о новых правилах въезда в Европу: без биометрии не пустят

С 10 апреля на границах 29 стран Шенгенской зоны начинает работу автоматизированная система въезда и выезда EES, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Новые правила касаются граждан третьих стран, включая россиян. При первом въезде у путешественников будут собирать биометрические данные — изображение лица и отпечатки четырех пальцев. Эти сведения вместе с данными проездного документа сохранят в системе сроком на три года.
Отказ от прохождения процедуры приведет к автоматическому запрету на въезд. Фактически доступ в страны Шенгенской зоны будет невозможен без сдачи биометрии.
С введением системы меняется и порядок прохождения границы. Традиционные штампы в паспортах отменяются. Вместо этого документы необходимо будет сканировать в электронных киосках, а информация о пересечении границы будет фиксироваться в единой базе.
Контроль за соблюдением правила «90/180 дней» станет автоматическим. Система будет отслеживать каждый день пребывания в странах ЕС в режиме реального времени. Превышение допустимого срока повлечет санкции — от штрафов до многолетнего запрета на въезд во все страны Шенгенской зоны.
По данным АТОР, система уже частично функционирует с октября 2025 года. За этот период зафиксировано более 45 миллионов пересечений границы. Отказ во въезде получили свыше 24 тысяч человек. Основными причинами стали просроченные или поддельные документы, а также недостаточно обоснованная цель поездки.
Еще около 600 человек признаны представляющими угрозу безопасности ЕС и не допущены на территорию союза.
Ранее внедрение EES уже вызвало проблемы на границах. По данным источников, время обработки документов увеличилось примерно на 70 процентов, что привело к образованию многочасовых очередей. В связи с этим в ряде стран обсуждалась возможность пересмотра или корректировки работы системы.
