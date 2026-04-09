Зеленский предложил встретиться с Путиным в США или на Ближнем Востоке

«Я готов к встрече с Путиным. Точно не в Москве и не в Киеве. Но есть много мест, где можно встретиться, — на Ближнем Востоке, в Европе, Соединённых Штатах», — подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что будет продолжение и у переговорного процесса при участии Вашингтона, которые уже проходили в ближневосточном регионе. Сроки предстоящих встреч Зеленский не назвал.
Ранее Владимир Зеленский на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом дал понять, что готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Эрдоган предложил провести мирные переговоры по урегулированию конфликта в Стамбуле. К слову, Россия и США требуют от Украины вывести войска из Донбасса. Кроме того, Москва называет Зеленского «нелегитимным» президентом и настаивает на проведении выборов на Украине.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.