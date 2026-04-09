Bloomberg узнал, что США потребовали у НАТО план по Ормузскому проливу

В ночь на 8 апреля президент Дональд Трамп объявил, что США согласны на двухнедельное прекращение огня с Ираном при условии возобновления судоходства в Ормузском проливе. Решение поддержали власти Израиля, но заявили, что не перестанут атаковать позиции ливанской «Хезболлы». В ответ на удары по Ливану Иран снова ограничил проход по Ормузскому проливу. Вице-президента США Джей Ди Вэнс говорил, что между Вашингтоном и Тегераном возникло «недопонимание» насчет распространения режима прекращения огня. США, по его словам, не соглашались на включение Ливана в условия перемирия, но Израиль выражал готовность ограничить удары.