Bloomberg узнал, что США потребовали у НАТО план по Ормузскому проливу

США требуют от европейских союзников конкретных обязательств в рамках их обещания помочь обеспечить безопасность Ормузского пролива, пишет Bloomberg. Планы по защите акватории Вашингтон хочет получить в ближайшие дни.

Источник: РБК

Администрация США потребовала от европейских союзников по НАТО в течение нескольких дней представить конкретные планы по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя альянса.

По словам собеседника издания, требование было озвучено в Белом доме, где президент США Дональд Трамп встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также в ходе переговоров в Пентагоне и Госдепартаменте.

Ожидается, что союзники представят свои предложения в ближайшие дни, уточняет агентство. Конкретные детали запрашиваемых планов не раскрываются.

Ормузский пролив — акватория на Ближнем Востоке, через которую проходит около 20% мировых поставок нефти. В прошлом месяце более 30 стран, включая Великобританию, Францию и Японию, заявляли о готовности участвовать в обеспечении безопасного прохода через пролив.

В ночь на 8 апреля президент Дональд Трамп объявил, что США согласны на двухнедельное прекращение огня с Ираном при условии возобновления судоходства в Ормузском проливе. Решение поддержали власти Израиля, но заявили, что не перестанут атаковать позиции ливанской «Хезболлы». В ответ на удары по Ливану Иран снова ограничил проход по Ормузскому проливу. Вице-президента США Джей Ди Вэнс говорил, что между Вашингтоном и Тегераном возникло «недопонимание» насчет распространения режима прекращения огня. США, по его словам, не соглашались на включение Ливана в условия перемирия, но Израиль выражал готовность ограничить удары.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше