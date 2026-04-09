Bloomberg узнал, что США потребовали у НАТО план по Ормузскому проливу

По словам собеседника издания, требование было озвучено в Белом доме, где президент США Дональд Трамп встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также в ходе переговоров в Пентагоне и Госдепартаменте.
Ожидается, что союзники представят свои предложения в ближайшие дни, уточняет агентство. Конкретные детали запрашиваемых планов не раскрываются.
Ормузский пролив — акватория на Ближнем Востоке, через которую проходит около 20% мировых поставок нефти. В прошлом месяце более 30 стран, включая Великобританию, Францию и Японию, заявляли о готовности участвовать в обеспечении безопасного прохода через пролив.
В ночь на 8 апреля президент Дональд Трамп объявил, что США согласны на двухнедельное прекращение огня с Ираном при условии возобновления судоходства в Ормузском проливе. Решение поддержали власти Израиля, но заявили, что не перестанут атаковать позиции ливанской «Хезболлы». В ответ на удары по Ливану Иран снова ограничил проход по Ормузскому проливу. Вице-президента США Джей Ди Вэнс говорил, что между Вашингтоном и Тегераном возникло «недопонимание» насчет распространения режима прекращения огня. США, по его словам, не соглашались на включение Ливана в условия перемирия, но Израиль выражал готовность ограничить удары.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.