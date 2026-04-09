Может ли Израиль разрушить хрупкое перемирие США и Ирана

Позиция Израиля
Договоренность о прекращении огня между США и Ираном начала действовать с 8 апреля. Израиль согласился соблюдать условия перемирия, заявил, что поддержит соглашение, если Исламская Республика откроет Ормузский пролив, но уточнил, что сделка не распространяется на Ливан. Тель-Авив обратил внимание, что не намерен прекращать атаковать «Хезболлу». При этом шиитские радикалы, по данным Reuters, были готовы остановить обстрелы израильской территории и присоединиться к перемирию.
8 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) произвела одну из крупнейших атак на Ливан. Удары были произведены по нескольким районам: в Бейруте, долине Бекаа и на юге страны. Израильтяне заявили, что их целями стали только военные объекты.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал ситуацию с перемирием с Ираном. В видеообращении он заявил, что сделка США и Ирана не является неожиданностью. Глава израильского правительства подчеркнул, что страна сейчас находится в сильном положении, а Иран стал «ослабленным и истощенным». Он добавил, что перерыв в ударах — «этап на пути к достижению целей».
«И я хочу ясно заявить: у нас все еще есть цели, которые нужно завершить, и мы достигнем их либо путем соглашения, либо возобновив боевые действия. Мы готовы вернуться к бою в любой необходимый момент. Наш палец на спусковом крючке», — приводит слова Нетаньяху РБК со ссылкой на The Times of Israel.
По информации источников CNN, власти Израиля недовольны соглашением о паузе в ударах с Ираном, потому что Тель-Авив не достиг целей и задач, реализовать которые планировал военным путем.
Оппозиция Израиля раскритиковала кабинет министров за согласие на перемирие. Бывший премьер-министр страны Яир Лапид назвал сделку с Ираном «дипломатической катастрофой», так как решение о введении режима прекращения огня принималось без участия израильских представителей, а перемирие не позволило ЦАХАЛ достичь целей.
Мнения экспертов
Научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская в беседе с газетой «Ведомости» допустила, что Израиль готов временно воздерживаться от ударов по Исламской Республике, но пока не известна его позиция относительно постоянного перемирия. Эксперт уточнила, что риски эскалации существуют, так как ни США, ни Израиль не достигли поставленных в Иране целей, а уверенности, что стороны способны достичь прогресса в дальнейших переговорах, нет.
«Не исключаю вероятность возобновления в регионе боевых действий в формате низкой интенсивности с ситуативными обострениями или же возвращения его к состоянию прокси-конфликта», — допустила Самарская.
Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов обратил внимание, что Израиль, согласившись на перемирие с Ираном, оставил за собой право самостоятельно решать, как действовать по отношению к Ливану. По словам востоковеда, это стало для израильтян «утешительным призом», потому что Вашингтон и Тегеран после заключения сделки смогли каждый по-своему заявить о победе, а Тель-Авив был лишен такой возможности.
«Очевидно, что в войне Израиль не достиг своих целей и не одолел Исламскую Республику, поэтому в этих условиях он пытается закрепить за собой хотя бы Южный Ливан», — цитируют эксперта «Ведомости».
Политолог, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Яшлавский считает, что Израиль может продолжить воевать с Ираном.
«Возвращение Израиля к войне реально, он хочет “додавить” Иран до той точки, которая покажется Тель-Авиву приемлемой. Это полное уничтожение ядерной программы, ракетного потенциала, по возможности смена власти (…) Враги остались врагами, и война еще может быть», — объяснил он «Ленте.ру».
Эксперт отметил, что в Израиле многие политики и граждане страны считают, что перемирие — временный период. Он не исключил, что израильское командование продолжит тайно или открыто проводить операции по ликвидации руководства Ирана.
Яшлавский подчеркнул, что перемирие ударило по внутриполитическим позициям Нетаньяху. Оппозиция в Израиле сейчас постарается воспользоваться ситуацией. Выборы в Кнессет — израильский парламент — состоятся в октябре 2026 года. Партии «Ликуд» под руководством Биньямина Нетаньяху придется противостоять блоку оппозиционеров.
«Сейчас стоит вопрос — устоит ли Нетаньяху и удержит ли он власть. Важны не только выборы, но и обвинения в коррупции. Конфликты с Газой и Ираном помогали ему “оставаться на коне”. Все это в оппозиции отлично видят, и его хотят сместить», — добавил политолог.