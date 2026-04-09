Экс-глава МИД Абхазии вернулся на работу в администрацию Кремля

Как рассказали РБК два источника, близких к администрации президента, и подтвердил федеральный чиновник, на работу в это ведомство вернулся Инал Ардзинба, ранее работавший там под кураторством Владислава Суркова, а после отставки возглавивший МИД Абхазии.
Он возглавил департамент координации стратегических инициатив в управлении по стратегическому партнерству и сотрудничеству, которое будет заниматься выстраиванием политики в отношении зарубежных стран. Ранее РБК писал, что управление возглавляет выходец из «Росатома» Вадим Титов и оно входит в блок первого заместителя руководителя администрации Сергея Кириенко.
Инал Ардзинба на звонок и сообщение РБК не ответил.
Чем известен Инал Ардзинба.
Карьера Инала Ардзинбы связана как с этой республикой, так и с российской властью. В 2012 году он участвовал в саммите «Молодежной восьмерки» и лоббировал тему международного признания Абхазии и Южной Осетии. В 2013 году возглавлял делегацию России на молодежном саммите «Группы двадцати».
В 2014 году Ардзинба вышел на работу в администрацию президента — в управление по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Работу этой структуры курировал тогда помощник президента Владислав Сурков. Одной из ключевых задач управления было взаимодействие с Донецкой и Луганской народными республиками. На Украине Ардзинбу не раз обвиняли в попытках дестабилизировать ситуацию на юге страны, а также в содействии властям ДНР и ЛНР.
В 2018 году Ардзинба покинул свою должность. В 2020 году в администрации сменился куратор работы с ближним зарубежьем: им стал Дмитрий Козак, заместитель главы администрации президента.
Возвращение в Абхазию.
Вскоре Инал Ардзинба получил первую публичную политическую должность в Абхазии: в 2021 году он стал главой МИД республики, в мае 2024 года был освобожден от нее.
В конце 2024 года президент республики Аслан Бжания столкнулся с выступлениями жителей республики, в результате которых был вынужден покинуть должность. Курировать взаимодействие с Абхазией в рамках подготовки выборов нового президента поручили Сергею Кириенко, рассказывал источник РБК, близкий к администрации президента. По итогам второго тура выборов президента Абхазии победил Бадра Гунба.
Вскоре Кириенко перешло кураторство взаимодействия, в том числе с Молдавией, Арменией, а также рядом африканских государств. Прежние структуры администрации президента, отвечавшие за работу с ближним зарубежьем, были расформированы, а вместо них появилось управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству.
Чем занимается управление.
РБК писал, что новое управление ставит своей целью реформу «мягкой силы», чтобы она стала более эффективной и прагматичной. По словам федерального чиновника, администрация президента проводит регулярные семинары по работе нового управления, в которых участвуют эксперты и сотрудники других структур Кремля. Одна из текущих задач — выработать ключевые показатели эффективности, по которым можно будет судить о выполнении поставленных целей.
По словам собеседников РБК, в сферу ответственности Инала Ардзинбы в том числе частично входят и африканские страны. «Там нет четкого разделения по странам, сотрудники занимаются решением разных задач в разных странах», — утверждает федеральный чиновник. По словам еще одного источника, близкого к администрации президента, сейчас идет работа над тем, чтобы четко прописать разграничение полномочий между новым управлением, МИДом и другими структурами, занимающимися внешней политикой.
Политолог Александр Немцев отмечает, что у команды Кириенко никогда не было антагонизма по отношению к кадрам Суркова. «Что касается его самого, это достаточно яркий политик, при этом с таким кавказским менталитетом. Скорее всего, он как-то хорошо показал себя во время выборов в Абхазии, и теперь ему доверят это и другие направления», — считает эксперт.