Глава МИД Финляндии назвала неприемлемой «лексику угроз» Трампа

«Мы, конечно, не можем никоим образом одобрять такую риторику или, тем более, то, что за ней может стоять», — заявила Валтонен, комментируя высказывания Трампа. 7 апреля Трамп заявил, что предстоящей ночью «погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не возродить». При этом глава МИД Финляндии уклонилась от прямого ответа на вопрос, осуждает ли она лично президента США. В ответ министр призвала сосредоточиться на защите национальных интересов в условиях опасного времени.