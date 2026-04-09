Глава МИД Финляндии назвала неприемлемой «лексику угроз» Трампа

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что страны Евросоюза не могут мириться с агрессивной риторикой президента США Дональда Трампа в адрес Ирана. Отвечая на вопрос журналистов о том, как в союзных Вашингтону странах воспринимают заявления американского лидера об «уничтожении целой цивилизации», финский министр подчеркнула, что подобная риторика неприемлема, передает Italehti. Финский министр назвала известие о перемирии «очень желанным» и выразила надежду на построение прочного мира в регионе.
«Мы, конечно, не можем никоим образом одобрять такую риторику или, тем более, то, что за ней может стоять», — заявила Валтонен, комментируя высказывания Трампа. 7 апреля Трамп заявил, что предстоящей ночью «погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не возродить». При этом глава МИД Финляндии уклонилась от прямого ответа на вопрос, осуждает ли она лично президента США. В ответ министр призвала сосредоточиться на защите национальных интересов в условиях опасного времени.
В то же время Валтонен подтвердила, что провела телефонные переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в среду утром, в ходе которых обсуждались прекращение огня и открытие Ормузского пролива. Финский министр назвала известие о перемирии «очень желанным», а иранская сторона, по ее словам, заверила в приверженности этим договоренностям. Валтонен также сообщила, что предлагала помощь Финляндии в мирном урегулировании, сославшись на исторический опыт страны.
Ранее президент Финляндии Александер Стубб заявил, что экономические последствия войны на Ближнем Востоке могут оказаться более серьезными, чем после пандемии коронавируса. Он предупредил, что мир находится в ситуации, когда страны могут сами себя вовлечь в глобальную рецессию.
