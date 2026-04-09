Politico: 70% опрошенных в Европе считают Россию главной угрозой

Большинство респондентов в Польше, Испании, Франции, Бельгии, Германии и Италии назвали Россию угрозой для Европы. Об этом сообщает Politico со ссылкой на данные собственного опроса.
«Россия — явный враг: 70% всех респондентов восприняли её как угрозу», — отмечается в сообщении.
Больше всего опасаются Москвы в Польше — 92%. Далее следуют Бельгия (77%), Испания (74%), Германия (72%), Франция (69%) и Италия (51%). При этом в Италии 17% считают Россию конкурентом, а 23% — партнёром Рима.
Партнёром Москву также назвали 13% немцев, 11% французов и 9% бельгийцев.
Читайте также: «Зеленский рассказал, где хочет встретиться с Путиным».