Глава МИД Британии осудила «эскалационную риторику» Трампа по Ирану

«Я считаю, что риторика, которую мы наблюдали, была совершенно неправильной. Я думаю, что подобная эскалационная риторика может иметь эскалационные последствия», — сказала глава Форин оффиса в эфире телеканала Sky News.
«Мы придерживаемся иной точки зрения, чем США, по ряду вопросов, и для нас возможно оставаться сильными, близкими партнерами по широкому кругу тем, но при этом принимать разные решения по отдельным вопросам», — добавила Купер.
Ранее президент США выступил с утверждением, что Иран как цивилизация может погибнуть в ночь на среду после истечения срока выдвинутого Вашингтоном ультиматума о заключении сделки, если не создаст условия для возобновления масштабного судоходства в Ормузском проливе. Позже Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном. Это решение принято с учетом предложения премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и «при готовности Исламской Республики Иран полностью, немедленно и безопасным образом открыть Ормузский пролив», уточнил американский лидер. Как сообщило государственное телевидение Ирана, Тегеран выдвинул 10 условий прекращения огня, с которыми США «были вынуждены согласиться». Среди них: принцип ненападения, контроль Тегерана над Ормузским проливом, обогащение урана на территории исламской республики, отмена основных и вторичных санкций, выплата компенсации, вывод американских сил из региона.