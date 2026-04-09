Глава МИД Британии осудила «эскалационную риторику» Трампа по Ирану

Ранее президент США выступил с утверждением, что Иран как цивилизация может погибнуть в ночь на среду после истечения срока выдвинутого Вашингтоном ультиматума о заключении сделки, если не создаст условия для возобновления масштабного судоходства в Ормузском проливе. Позже Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном. Это решение принято с учетом предложения премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и «при готовности Исламской Республики Иран полностью, немедленно и безопасным образом открыть Ормузский пролив», уточнил американский лидер. Как сообщило государственное телевидение Ирана, Тегеран выдвинул 10 условий прекращения огня, с которыми США «были вынуждены согласиться». Среди них: принцип ненападения, контроль Тегерана над Ормузским проливом, обогащение урана на территории исламской республики, отмена основных и вторичных санкций, выплата компенсации, вывод американских сил из региона.