Есть несколько каналов: МИД Литвы заявил о контактах с Беларусью

Белорусская сторона давно заявляла о готовности к переговорам на уровне МИД, однако официального ответа Литва не дает.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 апр — Sputnik. Связь Литвы с Беларусью осуществляется по нескольким каналам в зависимости от ситуации, об этом заявил глава литовского МИД Кястутис Будрис.

«Что касается нашего общения с Беларусью — мы общаемся. Сегодня я не могу заявить, что это происходит каждый день, но я бы сказал — почти каждый день, потому что у нас есть несколько каналов передачи информации», — сообщил он в эфире новостной радиостанции Žinių radijas.

В частности, он привел пример, что МИД подает ноту протеста в каждом случае нарушения воздушного пространства.

«У нас также есть каналы, действующие в отдельных учреждениях», — уточнил дипломат.

По его словам, стороны общаются на определенных уровнях в зависимости от того, какие проблемы возникают и что нужно делать.

«И тот факт, что у государств есть каналы связи, более чем нормален», — подчеркнул глава литовского МИД.

Минск долгое время настаивает на переговорах на уровне МИДов стран. Однако, как заявлял в апреле пресс-секретарь белорусского ведомства Руслан Варанков, МИД не видит шагов, которые говорили бы о готовности Вильнюса серьезно вести разговор.

При этом ранее литовский премьер Инга Ругинене сообщала, что в стране назначили представителя для проведения двусторонних политических переговоров с Беларусью, но имя и должность она не уточнила.