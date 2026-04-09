Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ задержала экс-сотрудника «Радио Свободная Европа» по делу о госизмене

Источник: РБК

В Забайкальском крае сотрудники ФСБ задержали бывшего внештатного корреспондента «Радио Свободная Европа» (признано иноагентом, а его юрлицо Radio Free Europe/Radio Liberty — нежелательной организацией в России) по делу о госизмене. Жителя Читы подозревают в сотрудничестве со Службой безопасности Украины, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержанный — россиянин 1960 года рождения. По данным ФСБ, житель Читы вступил в подконтрольное Службе безопасности Украины (СБУ) telegram-сообщество. Он собирал и передавал информацию о местном печатном издании, которое освещает ход спецоперации, а также об одном из объектов критической инфраструктуры.

«Полученные спецслужбами Украины сведения были использованы для проведения компьютерных атак на указанные объекты, что временно затруднило исполнение органами власти региона своих обязанностей», — говорится в сообщении.

В ходе обыска квартиры задержанного силовики изъяли вычислительную технику и средства связи, в которых были сведения, «изобличающие его деятельность, направленную против безопасности» России.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 275 Уголовного кодекса России — «Государственная измена». Мужчину арестовали. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее ФСБ задержала по подозрению в госизмене россиянку, завербованную Главным управлением разведки Минобороны Украины. По данным ведомства, 25-летняя жительница Симферопольского района Крыма собирала сведения о местах дислокации военных объектов России на территории полуострова, средств ПВО, передвижениях военнослужащих и нахождении кораблей в акватории Керченского пролива. Полученную информацию она передавала украинской спецслужбе.

