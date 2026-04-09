FT назвала главного импортера авиатоплива США после начала войны в Иране

На конец 2025 года запасы авиационного топлива в Великобритании составляли около 1 млн т. Текущие запасы покрывают примерно 30 дней спроса — это меньше, чем в таких странах, как Франция и Германия, где запасы превышают 50 дней, отмечают аналитики. Правительство Великобритании заявило, что «в настоящее время нет никаких перебоев в поставках авиационного топлива, и поставки в Великобританию продолжаются, импорт осуществляется из ряда стран».