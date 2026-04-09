FT назвала главного импортера авиатоплива США после начала войны в Иране

Великобритания стала основным мировым направлением экспорта авиационного топлива из США на фоне перебоев поставок из стран Персидского залива после начала войны в Иране, пишет Financial Times (FT).
По данным Лондонской фондовой биржи, которые приводит издание, в марте на британский рынок пришлась четверть всего американского экспорта авиационного топлива. В аналитическая группе Vortexa прогнозируют, что в первой половине апреля топливо из США обеспечит уже около половины импорта Великобритании против средних 7% в 2025 году.
Эксперты отмечают, что это означает резкий разворот от прежней сильной зависимости Лондона от ближневосточных поставок авиационного топлива. Согласно данным аналитической компании Kpler, из 218 тыс. т, которые Великобритания, как ожидается, импортирует в апреле, 151 тыс. т поступят из США, что более чем вдвое превышает средний показатель за предыдущие 10 месяцев.
На конец 2025 года запасы авиационного топлива в Великобритании составляли около 1 млн т. Текущие запасы покрывают примерно 30 дней спроса — это меньше, чем в таких странах, как Франция и Германия, где запасы превышают 50 дней, отмечают аналитики. Правительство Великобритании заявило, что «в настоящее время нет никаких перебоев в поставках авиационного топлива, и поставки в Великобританию продолжаются, импорт осуществляется из ряда стран».
Иран после начала операции США 28 февраля ограничил судоходство в Ормузском проливе, через который в обычное время ежедневно проходили около 15 млн баррелей сырой нефти и 5 млн баррелей нефтепродуктов. Это привело к резкому скачку цен как на сырую нефть, так и на продукты переработки.
Кроме того, как писал Bloomberg, Иран начал взимать пошлины в размере $2 млн за проход судов через Ормузский пролив, организовав «безопасный коридор» только для одобренных перевозчиков. По меньшей мере 40 судов прошло через пролив за последний месяц.
По информации Politico, на фоне последствий закрытия Ираном Ормузского пролива европейские аэропорты сталкиваются с риском дефицита топлива. Наиболее уязвимыми стали воздушные гавани Великобритании, включая Хитроу, где уже отменяют рейсы из-за проблем с топливом. Следующей страной с риском дефицита может стать Франция, отмечают аналитики Kpler.
США на этом фоне активно наращивают экспорт, им выгодно более быстрое удорожание топлива в Европе по сравнению с внутренним рынком, отмечает FT. В марте из страны было отправлено почти 500 тыс. т авиационного топлива — вдвое больше февральского объема.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.