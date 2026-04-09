Дудаков: как Европа ответит Трампу на просьбу обезопасить Ормуз

Политолог добавил, что работающих механизмов влияния на Европу, чтобы заставить союзников предоставить концепцию прохода через Ормуз, у Трампа нет, так как Верховный суд США запретил президенту вводить тарифы на импорт. Пригрозить выводом американских сил Вашингтон может, но передислокация ресурсов и личного состава может занять годы. Эксперт отметил, что заявление о сокращении США в деятельности НАТО тоже не напугает европейских союзников, так как это уже произошло, и военный блок все больше становится европейским проектом.