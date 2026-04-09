Дудаков: как Европа ответит Трампу на просьбу обезопасить Ормуз

Европейские страны вряд ли поспешат выполнить требование американского президента Дональда Трампа представить оперативный план по обеспечению безопасности Ормузского пролива после введения режима прекращения огня. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: NASA

Ранее Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что страны-участницы альянса обязаны взять на себя конкретные обязательства по обеспечению судоходства через Ормузский пролив. Он напомнил, что около десятков европейских лидеров выступили с заявлениями, что готовы способствовать безопасности морского коридора. Трамп добавил, что ждет конкретных планов действий от союзников уже через несколько дней, сообщил Bloomberg.

Американист Малек Дудаков назвал ситуацию, в которой оказались из-за конфликта в Иране США и Европа, трансатлантической игрой в наперстки.

«Белый дом отчаянно пытается переложить ответственность за ближневосточный хаос на союзников США. Теперь уже европейцев начали принуждать придумать план обеспечения судоходства в Ормузском проливе», — написал в Telegram эксперт.

Он напомнил, что контроль за Ормузским проливом по-прежнему остается за Исламской Республикой. Иран намерен взимать комиссию с судовладельцев за проход через него в качестве послевоенных репараций. Предположительно, заработок Тегерана составит до 90 млрд долларов в год, что увеличит ВВП страны на 20% по сравнению с довоенным уровнем.

Дудаков подчеркнул, что США контролировать пролив не в состоянии, так как любой американский эсминец в этом районе легко затопить, а потеря корабля класса «Арли Берк» стоимостью три млрд долларов ударит по репутации Пентагона.

Политолог добавил, что работающих механизмов влияния на Европу, чтобы заставить союзников предоставить концепцию прохода через Ормуз, у Трампа нет, так как Верховный суд США запретил президенту вводить тарифы на импорт. Пригрозить выводом американских сил Вашингтон может, но передислокация ресурсов и личного состава может занять годы. Эксперт отметил, что заявление о сокращении США в деятельности НАТО тоже не напугает европейских союзников, так как это уже произошло, и военный блок все больше становится европейским проектом.

«В этих условиях европейцы скорее будут готовы платить Ирану через прокси-структуры в Индии и Пакистане, чтобы возобновить поставки углеводородов. И попросту игнорировать Трампа, надеясь, что уже через полгода он превратится в “хромую утку” в случае ожидаемой победы демократов на выборах в Конгресс», — резюмировал политолог.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше