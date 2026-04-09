Дудаков: как Европа ответит Трампу на просьбу обезопасить Ормуз

Ранее Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что страны-участницы альянса обязаны взять на себя конкретные обязательства по обеспечению судоходства через Ормузский пролив. Он напомнил, что около десятков европейских лидеров выступили с заявлениями, что готовы способствовать безопасности морского коридора. Трамп добавил, что ждет конкретных планов действий от союзников уже через несколько дней, сообщил Bloomberg.
Американист Малек Дудаков назвал ситуацию, в которой оказались из-за конфликта в Иране США и Европа, трансатлантической игрой в наперстки.
Он напомнил, что контроль за Ормузским проливом по-прежнему остается за Исламской Республикой. Иран намерен взимать комиссию с судовладельцев за проход через него в качестве послевоенных репараций. Предположительно, заработок Тегерана составит до 90 млрд долларов в год, что увеличит ВВП страны на 20% по сравнению с довоенным уровнем.
Дудаков подчеркнул, что США контролировать пролив не в состоянии, так как любой американский эсминец в этом районе легко затопить, а потеря корабля класса «Арли Берк» стоимостью три млрд долларов ударит по репутации Пентагона.
Политолог добавил, что работающих механизмов влияния на Европу, чтобы заставить союзников предоставить концепцию прохода через Ормуз, у Трампа нет, так как Верховный суд США запретил президенту вводить тарифы на импорт. Пригрозить выводом американских сил Вашингтон может, но передислокация ресурсов и личного состава может занять годы. Эксперт отметил, что заявление о сокращении США в деятельности НАТО тоже не напугает европейских союзников, так как это уже произошло, и военный блок все больше становится европейским проектом.
«В этих условиях европейцы скорее будут готовы платить Ирану через прокси-структуры в Индии и Пакистане, чтобы возобновить поставки углеводородов. И попросту игнорировать Трампа, надеясь, что уже через полгода он превратится в “хромую утку” в случае ожидаемой победы демократов на выборах в Конгресс», — резюмировал политолог.