Российский фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два танкера в Ла-Манше

Российский фрегат 8 апреля сопроводил два судна в Ла-Манше, пишет The Telegraph. Стармер ранее разрешил захватывать танкеры «теневого флота», но пока это сделано не было. Москва предупреждала об ответе на «необдуманные действия».

Источник: РБК

Россия направила свой фрегат в Ла-Манш для сопровождения двух танкеров, пишет The Telegraph.

Корреспонденты издания сообщают, что наблюдали за российским фрегатом «Адмирал Григорович», который 8 апреля сопровождал два судна, и следовавшим за ними кораблем ВМС Великобритании.

Как пишет газета, Стармер ранее разрешил захватывать нефтяные танкеры «теневого флота», однако до сих пор ни одного захвачено не было. Премьер-министр неоднократно подвергался критике по вопросу о состоянии Королевского военно-морского флота и Вооруженных сил Великобритании, в том числе «большой и грозный Королевский флот» Великобритании" высмеивал глава Пентагона Пит Хегсет, отмечается в статье.

Москва предупредила, что примет ответные меры, если военные будут задействованы для захвата кораблей. «Разрабатываются соответствующие меры. Пусть это станет неожиданностью для британского народа», — цитирует издание российского посла в Великобритании Андрея Келина.

Он предостерег Лондон от необдуманных действий, в том числе юридических, в отношении судов, связанных с Россией. Российские власти также ранее неоднократно называли незаконными западные санкции.

Пролив Ла-Манш: природная граница между Европой и Британией
Одной из самых известных морских акваторий в Европе считается пролив Ла-Манш. Он связывает Атлантический океан с Северным морем и отделяет остров Великобритания от материковой части Европы.
Читать дальше