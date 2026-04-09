Российский фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два танкера в Ла-Манше

Россия направила свой фрегат в Ла-Манш для сопровождения двух танкеров, пишет The Telegraph.
Корреспонденты издания сообщают, что наблюдали за российским фрегатом «Адмирал Григорович», который 8 апреля сопровождал два судна, и следовавшим за ними кораблем ВМС Великобритании.
Как пишет газета, Стармер ранее разрешил захватывать нефтяные танкеры «теневого флота», однако до сих пор ни одного захвачено не было. Премьер-министр неоднократно подвергался критике по вопросу о состоянии Королевского военно-морского флота и Вооруженных сил Великобритании, в том числе «большой и грозный Королевский флот» Великобритании" высмеивал глава Пентагона Пит Хегсет, отмечается в статье.
Москва предупредила, что примет ответные меры, если военные будут задействованы для захвата кораблей. «Разрабатываются соответствующие меры. Пусть это станет неожиданностью для британского народа», — цитирует издание российского посла в Великобритании Андрея Келина.
Он предостерег Лондон от необдуманных действий, в том числе юридических, в отношении судов, связанных с Россией. Российские власти также ранее неоднократно называли незаконными западные санкции.
