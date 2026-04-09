Зампред Верховного суда Юрий Иваненко ушел в отставку

Иваненко занимался экономическими делами. Одно из последних его дел — пересмотр дела 15-летней давности о возвращении в государственную собственность 8 тыс. га леса в Самарской области. В 2024 году Генеральная прокуратура после проведенной проверки обратилась в арбитражный суд Поволжского округа с ходатайством о восстановлении пропущенного срока на обжалование решения апелляции от 2009 года, однако получила отказ. В марте, а также в мае 2025 года Верховный суд отказывал Генпрокуратуре в пересмотре дела. В июне также поступил отказ на жалобу Рослесхоза. 23 сентября 2025 года Генпрокуратура подала новую жалобу, Юрий Иваненко через неделю истребовал дело и принял решение передать его для рассмотрения по существу.