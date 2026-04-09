Зампред Верховного суда Юрий Иваненко ушел в отставку

Высшая квалификационная коллегия судей приняла отставку по собственному желанию заместителя председателя Верховного суда Юрия Иваненко, сообщает корреспондент РБК. Иваненко был также председателем судебной коллегии по экономическим спорам, членом президиума Верховного суда и сопредседателем научно-консультативного совета.
Иваненко родился в Омской области в 1966 году. В 1992 году с отличием окончил Омский государственный университет по специальности «правоведение». Судья высшего квалификационного класса начал профессиональный путь в 1992 году в Омске в качестве судьи Советского районного суда города. В 2009 году был назначен заместителем председателя Ленинградского областного суда. Подносова стала зампредом суда в 2013 году.
Судьей Верховного суда Иваненко стал в 2015 году, а в 2020-м занял кресло председателя третьего судебного состава судебной коллегии по экономическим спорам.
В июле 2024 года стал заместителем председателя Верховного суда — председателем коллегии по экономическим спорам. При рассмотрении его кандидатуры на пост главы экономколлегии в ВККС сообщалось, что супруга судьи была домохозяйкой, а дочь до 2023 года работала в Мариинском театре.
После смерти главы Верховного суда Ирины Подносовой в июле 2025 года Юрий Иваненко был назначен исполняющим обязанности председателя ВС до утверждения на должность председателя Игоря Краснова.
Иваненко занимался экономическими делами. Одно из последних его дел — пересмотр дела 15-летней давности о возвращении в государственную собственность 8 тыс. га леса в Самарской области. В 2024 году Генеральная прокуратура после проведенной проверки обратилась в арбитражный суд Поволжского округа с ходатайством о восстановлении пропущенного срока на обжалование решения апелляции от 2009 года, однако получила отказ. В марте, а также в мае 2025 года Верховный суд отказывал Генпрокуратуре в пересмотре дела. В июне также поступил отказ на жалобу Рослесхоза. 23 сентября 2025 года Генпрокуратура подала новую жалобу, Юрий Иваненко через неделю истребовал дело и принял решение передать его для рассмотрения по существу.
В итоге Верховный суд восстановил срок на обжалование и отправил дело на пересмотр. В декабре кассационный арбитражный суд Поволжского округа удовлетворил исковое требование Генпрокуратуры о возврате в собственность государства земель лесного фонда Самарской области.
В мае и июне 2025 года Иваненко отказывал Генеральной прокуратуре в рассмотрении жалобы о пересмотре дела об изъятии акций ОАО «Ивановский завод тяжелого станкостроения». Апелляция и кассация встали на сторону владельцев акций. В сентябре новая жалоба, которую подала Генеральная прокуратура, привела к пересмотру дела.