Лавров заявил о продолжении конфиденциальных контактов России и США по Украине

«Об этом говорил не раз [пресс-секретарь президента РФ] Дмитрий Песков. Контакты по украинской теме у нас продолжаются неформально, конфиденциально, особых каких-то перспектив возобновления диалога мы долгое время не видели. Посредники, каковыми вызвались наши американские коллеги, сейчас заняты другими делами. И поскольку у них на всех направлениях внешней политики одна группа посредников, возникла определенная пауза», — разъяснил министр.
«Мы тем временем продолжаем работать над поставленными президентом задачами, обеспечивая дипломатическое сопровождение СВО», — добавил Лавров.
Ранее Песков сообщил, что Россия и Украина продолжают контактировать с США по своим каналам и обмениваться информацией. По его словам, Кремль надеется, что у американских переговорщиков в обозримой перспективе будет больше времени и возможностей заниматься украинским урегулированием.