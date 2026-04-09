СМИ: Путин насмехается над Стармером, направляя фрегат в Ла‑Манш

Новостной портал LBC сообщает, что за российской флотилией следовал корабль Королевского флота Tideforce, не приближаясь и не предпринимая никаких действий.
Министр иностранных дел Иветт Купер сегодня заявила: «Мы уже дали разрешение на принятие мер против российского теневого флота. Наши военные должны принять правильные оперативные решения».
Согласно LBC, «закрыв» британские воды для теневого флота России, Лондон планировал вынудить российские суда использовать более длинные и дорогостоящие морские маршруты. В противном случае им бы грозил риск быть перехваченными Британией.
Как утверждает LBC, теневой флот России «насчитывает более тысячи танкеров» (по другим данным — около 700 судов. — Прим. ред.), но Британия «пока не захватила» ни одного судна. Для борьбы с «российскими угрозами» в Европе даже был создан Объединенный экспедиционный корпус — военная коалиция из стран Северной Европы во главе с Британией. В нее также входят Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция.
Британский портал предполагает, что «смелости России придало» фиаско с единственным боеспособным британским эсминцем HMS Dragon. Он направлялся на Кипр для защиты британских баз на острове, но вынужден был вернуться в порт из-за технических проблем. Кроме того, на днях президент США Дональд Трамп назвал суда военно-морского флота Британии «игрушками», а его министр обороны Пит Хегсет в последние недели неоднократно высмеивал «большой и плохой Королевский военно-морской флот».
Морские эксперты предупреждают, что захватывать каждый корабль теневого флота нецелесообразно и невозможно, пишет газета The Telegraph. Во-первых, у Британии нет для этого ресурсов, в том числе военнослужащих ВМФ или представителей сил специального назначения. Во-вторых, Британии не хватает причальных мест длиной примерно 200 метров, где ей придется швартовать захваченные суда.