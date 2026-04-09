В Думе рассмотрят проект о расширении оснований для выдворения мигрантов

Источник: РБК

Совет Государственной думы в понедельник, 13 апреля, рассмотрит законопроект, который предусматривает увеличение на 21 статью КоАП перечня оснований для выдворения иностранных граждан из России. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

На данный момент в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) представлены 22 статьи, по которым мигранта могут выдворить из страны. Среди них — наркоторговля, пропаганда педофилии и нетрадиционных ценностей, смена пола, а также нарушение иммиграционных правил.

Депутаты предложили увеличить данный список до 43 статей. Среди дополнений:

нарушение общественного порядка;

неповиновение законным требованиям сотрудников полиции или войск национальной гвардии в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению безопасности;

создание помех работе транспорта, связи, объектов жизнеобеспечения или движению пешеходов и транспортных средств;

распространение в интернете контента, оскорбляющего человеческое достоинство и общественную нравственность;

публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России, а также призывы к введению или продлению санкций против России, граждан или компаний.

«За ряд правонарушений помимо выдворения также могут назначить штрафы, повышение которых предусмотрено законодательной инициативой», — отметил Володин.

Председатель Госдумы привел данные МВД, согласно которым в 2025 году из России уже было выдворено 72 тыс. иностранных граждан. По его словам, новые меры должны усилить контроль за поведением мигрантов и повысить общественную безопасность. «Те, кто приезжает в нашу страну, должны соблюдать законы Российской Федерации», — подчеркнул он.

Законопроект об увеличении оснований для выдворения мигрантов предложило МВД летом 2024 года. По данным источника РБК, документ согласовало большинство ведомств, в том числе Минюст, Минобороны, ФСБ, ФСО, Росгвардия, ФССП. А в марте 2026 года законопроект поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

