Песков: Путин не принимал решений о пасхальном перемирии

«На сегодня никаких решений верховный главнокомандующий не принимал», — сказал Песков.
Православная Пасха в этом году будет праздноваться 12 апреля. В 2025 году Россия объявляла трехдневное пасхальное перемирие в зоне СВО.
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на 9 апреля не принимал каких-либо решений по объявлению пасхального перемирия в зоне СВО. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, обсуждается ли тема перемирия на православную Пасху по аналогии с тем, как это было в прошлом году.
«На сегодня никаких решений верховный главнокомандующий не принимал», — сказал Песков.
Православная Пасха в этом году будет праздноваться 12 апреля. В 2025 году Россия объявляла трехдневное пасхальное перемирие в зоне СВО.