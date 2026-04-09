Главком ВСУ заявил о «решающем противостоянии» с Россией

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил о «решающем противостоянии» с Россией в связи с увеличением численности российских войск беспилотных систем.
Сырский привел данные и указал на расширение численности российских войск беспилотных систем. «Поэтому мы не имеем права останавливаться в этом решающем противостоянии», — написал он в телеграм-канале.
В конце марта Сырский отмечал, что если раньше главным вызовом для ВСУ был дефицит боеприпасов и ракет, то сейчас главная проблема украинской армии — нехватка личного состава. Он называл мобилизацию ключевой задачей для усиления армии и призывал государство обеспечить законность и прозрачность этого процесса.
В феврале The Times со ссылкой на источники сообщила, что на большинстве участков фронта Украина уступает России по численности личного состава и вооружению. Высокопоставленный военный источник в НАТО заявил изданию, что для изменения ситуации на фронте Украине нужно как минимум 250 тыс. дополнительных солдат и значительно более мощное оружие.
После начала военной операции президент России Владимир Путин неоднократно называл одной из главных задач совершенствование производства дронов. По его словам, опыт боевых действий показал их «практически повсеместное» применение. В апреле 2025-го Путин сказал, что в 2024 году вооруженные силы получили более 1,5 млн беспилотников разных типов.
В декабре 2025 года Путин заявил, что российская армия прочно удерживает стратегическую инициативу, в то время как у ВСУ практически не осталось стратегических резервов, что, по его мнению, должно подтолкнуть Украину к мирному урегулированию. Начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов указывал, что российские войска наступают по всему фронту. По его словам, за первые две недели марта военные заняли 12 населенных пунктов.
