Главком ВСУ заявил о «решающем противостоянии» с Россией

В декабре 2025 года Путин заявил, что российская армия прочно удерживает стратегическую инициативу, в то время как у ВСУ практически не осталось стратегических резервов, что, по его мнению, должно подтолкнуть Украину к мирному урегулированию. Начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов указывал, что российские войска наступают по всему фронту. По его словам, за первые две недели марта военные заняли 12 населенных пунктов.