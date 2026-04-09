Эксперт Блохин: Иран разрушил имидж США как «поставщика безопасности»

Тегеран нанес Вашингтону не только военный, но и репутационный урон — теперь США не будут воспринимать как «поставщика безопасности». Такое мнение в беседе с ИС «Вести» высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт отметил, что военное противостояние на Ближнем Востоке продемонстрировало, что США на самом деле не в состоянии обеспечить безопасность союзников, в том числе при размещении на их территориях своих военных баз.

«До этого конфликта Соединенные Штаты себя позиционировали как главный поставщик безопасности, что вот они этот зонтик безопасности держат там над своими союзниками по всему миру, и эти союзники, как условно говоря, под крышей Соединенных Штатов. Но оказалось, что крыша дырявая», — уточнил собеседник ИС «Вести».

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что Иран в случае необходимости может атаковать американские военные базы в Италии, Греции, а также британские — на Кипре. Он уточнил, что Исламская республика обладает ресурсами для нанесения таких ударов.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
