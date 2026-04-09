Кремль объяснил, зачем российский фрегат сопроводил танкеры в Ла-Манше

Кремль заявил, что Россия может защищать свои интересы, в особенности если ранее им наносили ущерб. Заявление Москвы прозвучало после захода российского фрегата в Ла-Манш для сопровождения двух танкеров.

Источник: РБК

Россия вправе принимать меры по защите своих экономических интересов после случаев, когда им наносили ущерб, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сопровождении российским фрегатом танкеров в Ла-Манше, передает корреспондент РБК.

«Мы были свидетелями случаев пиратства в международных водах. Эти случаи наносили ущерб экономическим интересам Российской Федерации, поэтому Россия считает себя вправе и будет принимать меры по защите своих интересов», — подчеркнул он.

8 апреля российский фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два танкера во время их прохода через Ла-Манш, писал The Telegraph. По данным издания, за ними следовал корабль ВМС Великобритании. Премьер-министр Великобитании Кир Стармер ранее разрешил захватывать суда, которые включены в санкционные списки, однако таких шагов британскими военными до сих пор предпринято не было, отмечалось в статье.

Москва ранее предупреждала, что примет ответные меры, если военные будут задействованы для захвата кораблей. «Разрабатываются соответствующие меры. Пусть это станет неожиданностью для британского народа», — заявлял российский посол в Великобритании Андрей Келин. Дипломат также предостерег Лондон от необдуманных действий, в том числе юридических, в отношении судов, связанных с Россией.

Материал дополняется.

