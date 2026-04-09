Кремль объяснил, зачем российский фрегат сопроводил танкеры в Ла-Манше

8 апреля российский фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два танкера во время их прохода через Ла-Манш, писал The Telegraph. По данным издания, за ними следовал корабль ВМС Великобритании. Премьер-министр Великобитании Кир Стармер ранее разрешил захватывать суда, которые включены в санкционные списки, однако таких шагов британскими военными до сих пор предпринято не было, отмечалось в статье.