ФСБ показала видео задержания экс-сотрудника «Радио Свободная Европа»

Источник: РБК

ФСБ опубликовала кадры с подозреваемым в сотрудничестве с СБУ бывшим внештатным корреспондентом «Радио Свободная Европа» (признано иноагентом, а его юрлицо Radio Free Europe/Radio Liberty — нежелательной организацией в России). Мужчину задержали в Забайкальском крае, а в его квартире прошли обыски.

На видео сотрудник ФСБ сообщает жителю Читы о том, что против него возбуждено уголовное дело. После этого силовики начали проводить обыск в квартире. Они изъяли вычислительную технику и средства связи. На кадрах видно, как на столе лежат два телефона и больше 15 флешек.

Экс-сотрудника «Радио Свободная Европа» задержали по подозрению в государственной измене. По данным ведомства, он собирал информацию о местном печатном издании, а также об одном из объектов критической инфраструктуры. Полученные сведения мужчина передавал Службе безопасности Украины (СБУ), которая использовала данные для проведения кибератак.

