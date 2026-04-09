ФСБ показала видео задержания экс-сотрудника «Радио Свободная Европа»

На видео сотрудник ФСБ сообщает жителю Читы о том, что против него возбуждено уголовное дело. После этого силовики начали проводить обыск в квартире. Они изъяли вычислительную технику и средства связи. На кадрах видно, как на столе лежат два телефона и больше 15 флешек.
Экс-сотрудника «Радио Свободная Европа» задержали по подозрению в государственной измене. По данным ведомства, он собирал информацию о местном печатном издании, а также об одном из объектов критической инфраструктуры. Полученные сведения мужчина передавал Службе безопасности Украины (СБУ), которая использовала данные для проведения кибератак.
