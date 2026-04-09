В Кремле заявили, что решений по перемирию на Пасху нет

Президент России Владимир Путин пока не принимал решений относительно возможного пасхального перемирия с Украиной, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«На сегодня никаких решений верховный главнокомандующий не принимал», — сказал Песков.
В прошлом году Россия объявила пасхальное перемирие, приостановив боевые действия с 18:00 19 апреля до 0:00 21 апреля. Путин тогда заявил, что Россия исходит «из того, что украинская сторона последует нашему примеру».
В конце прошлого месяца с предложением о пасхальном перемирие выступил украинский президент Владимир Зеленский. 6 апреля Зеленский заявил о передаче через США России предложения об «энергетическом перемирии» на время Пасхи.
Накануне, 8 апреля, он повторил свое предложение, призвав Россию последовать примеру стран Ближнего Востока, где был объявлен режим прекращения огня. В тот же день Песков заявил, что Москва ожидает возобновления трехсторонних встреч с США и Украиной по теме урегулирования конфликта.
Пасха в 2026 году по григорианскому календарю (по новому стилю) отмечается католиками и протестантами 5 апреля. Православная Пасха будет отмечается 12 апреля, так как восточные христиане используют юлианский календарь (по старому стилю). Православная церковь Украины в 2023 году перешла на новоюлианский церковный календарь, однако по нему Пасха в 2026 году также будет отмечаться 12 апреля.
Россия настаивает на завершении конфликта через устранение его «первопричин» и неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию. Условием мира Путин называл вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Зеленский говорил.
Материал дополняется.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.