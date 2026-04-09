Американист оценил возможности Трампа наказать союзников по НАТО

Эксперт напомнил, что ранее в качестве механизма влияния Трамп использовал торговые тарифы. Глава Белого дома угрожал поднять пошлины на товары, ввозимые в США, для стран, которые не желают исполнять его требования. Собеседник NEWS.ru напомнил, что сейчас такие угрозы бессмысленны, так как Верховный суд США отменил ранее введенные Трампом тарифы.
«Вот и остается США и европейским странам пытаться друг друга обмануть. Американцы упрашивают Европу первыми сунуться в Ормузский пролив. Те соскакивают с этой темы и говорят, что это ответственность Соединенных Штатов», — отметил Дудаков.
Он добавил, что союзники Трампа отдают себе отчет, что сейчас соглашаться на его требования не имеет смысла, так как решения Белого дома, война в Иране, предположительно, приведут к поражению Республиканской партии на выборах в конгресс США, что сделает действующего американского президента «хромой уткой» до конца срока.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп потребовал от союзников по НАТО в короткие сроки разработать и предоставить концепцию по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе в условиях перемирия.