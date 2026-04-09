Американист оценил возможности Трампа наказать союзников по НАТО

Американский президент Дональд Трамп остался без инструментов давления на Европу, поэтому союзники США по НАТО, скорее всего, в ближайшее время будут игнорировать его требования, в том числе о деблокировании Ормузского пролива. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил американист-политолог Малек Дудаков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт напомнил, что ранее в качестве механизма влияния Трамп использовал торговые тарифы. Глава Белого дома угрожал поднять пошлины на товары, ввозимые в США, для стран, которые не желают исполнять его требования. Собеседник NEWS.ru напомнил, что сейчас такие угрозы бессмысленны, так как Верховный суд США отменил ранее введенные Трампом тарифы.

«Вот и остается США и европейским странам пытаться друг друга обмануть. Американцы упрашивают Европу первыми сунуться в Ормузский пролив. Те соскакивают с этой темы и говорят, что это ответственность Соединенных Штатов», — отметил Дудаков.

Он добавил, что союзники Трампа отдают себе отчет, что сейчас соглашаться на его требования не имеет смысла, так как решения Белого дома, война в Иране, предположительно, приведут к поражению Республиканской партии на выборах в конгресс США, что сделает действующего американского президента «хромой уткой» до конца срока.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп потребовал от союзников по НАТО в короткие сроки разработать и предоставить концепцию по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе в условиях перемирия.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше