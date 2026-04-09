Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Хезболла» заявила об ответном ракетном ударе по северу Израиля

Ливанская шиитская группировка «Хезболла» заявила, что атаковала север Израиля ракетами в ответ на израильские удары по Ливану.

Источник: РБК

В публикации уточнили, что ракетные удары были нанесены по кибуцу Менара на севере Израиля в четверг в 2:30 по местному времени (совпадает с московским).

«Хезболла» подчеркнула, что атака стала ответом на нарушение соглашения о прекращении огня. Как сказано в заявлении, удары продолжатся до тех пор, как Израиль и США не прекратят атаки против Ливана.

Как пишет The Times of Israel, в результате удара «Хезболлы» никто не пострадал. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате большинства ракет, некоторые из них упали на открытой местности.

Накануне ЦАХАЛ атаковала инфраструктуру «Хезболлы» в Бейруте, долине Бекаа и на юге Ливана. По данным израильской армии, атака стала крупнейшей с начала операции «Рычащий лев», целями стали более 100 командных центров и военных объектов группировки.

По данным ливанских властей, от ударов погибли более 250 человек, свыше 1,1 тыс. получили ранения.

Атака произошла после того, как президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по Ирану на две недели в обмен на полное и немедленное открытие Ормузского пролива. Израиль поддержал США, однако власти отметили, что режим прекращения огня не будет распространяться на Ливан. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс также заявил, что Вашингтон не соглашался с идеей распространить прекращение огня на Ливан.

