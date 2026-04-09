«Хезболла» заявила об ответном ракетном ударе по северу Израиля

Атака произошла после того, как президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по Ирану на две недели в обмен на полное и немедленное открытие Ормузского пролива. Израиль поддержал США, однако власти отметили, что режим прекращения огня не будет распространяться на Ливан. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс также заявил, что Вашингтон не соглашался с идеей распространить прекращение огня на Ливан.