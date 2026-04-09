«Хезболла» заявила об ответном ракетном ударе по северу Израиля

В публикации уточнили, что ракетные удары были нанесены по кибуцу Менара на севере Израиля в четверг в 2:30 по местному времени (совпадает с московским).
«Хезболла» подчеркнула, что атака стала ответом на нарушение соглашения о прекращении огня. Как сказано в заявлении, удары продолжатся до тех пор, как Израиль и США не прекратят атаки против Ливана.
Как пишет The Times of Israel, в результате удара «Хезболлы» никто не пострадал. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате большинства ракет, некоторые из них упали на открытой местности.
Накануне ЦАХАЛ атаковала инфраструктуру «Хезболлы» в Бейруте, долине Бекаа и на юге Ливана. По данным израильской армии, атака стала крупнейшей с начала операции «Рычащий лев», целями стали более 100 командных центров и военных объектов группировки.
По данным ливанских властей, от ударов погибли более 250 человек, свыше 1,1 тыс. получили ранения.
Атака произошла после того, как президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по Ирану на две недели в обмен на полное и немедленное открытие Ормузского пролива. Израиль поддержал США, однако власти отметили, что режим прекращения огня не будет распространяться на Ливан. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс также заявил, что Вашингтон не соглашался с идеей распространить прекращение огня на Ливан.
