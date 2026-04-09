Противодействие пиратству и возможность пасхального перемирия. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин 9 апреля заслушает доклад вице-премьера — главы аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.
Путин может в обозримой перспективе провести переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто: «Я могу подтвердить, что, действительно, контакты готовятся. Мы готовимся к переговорам. Мы сделаем соответствующее сообщение своевременно».
Защита от пиратства
Москва считает себя вправе и будет обязательно защищать свои интересы на фоне случаев пиратства, которые происходят в последнее время в международных водах: «Мы с вами за последние месяцы были свидетелями неоднократных случаев пиратства в международных водах. Эти случаи пиратства в том числе наносили ущерб экономическим интересам Российской Федерации. Российская Федерация считает себя вправе и будет обязательно принимать меры по защите своих интересов».
Пасхальное перемирие
Путин не принимал каких-либо решений по объявлению пасхального перемирия в зоне СВО: «На сегодня никаких решений верховный главнокомандующий не принимал».
Контакты России с международным сообществом
Москва не представляет угрозы ни для одной страны мира, если та в свою очередь не планирует подрывать ее безопасность: «Россия не представляет угрозу ни для одной страны, которая не планирует стать центром для антироссийской деятельности, которая не планирует уничтожение русскоязычного населения и которая не планирует каким-то образом подрывать безопасность Российской Федерации».
Россия ищет взаимовыгодных отношений со всеми странами, в том числе со странами Европы: «Россия ищет добрых взаимовыгодных отношений со всеми странами, в том числе со странами Европы, которые, к нашему сожалению, полностью отказываются от каких-либо контактов по-прежнему».
По мнению Кремля, опасения начальника Главного штаба Вооруженных сил Франции Фабьена Мандона в том, что Россия является угрозой, «абсолютно безосновательны».