Противодействие пиратству и возможность пасхального перемирия. Темы брифинга Пескова

Защита Россией своих интересов на море, возможность пасхального перемирия и отношения РФ с Европой стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин 9 апреля заслушает доклад вице-премьера — главы аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Путин может в обозримой перспективе провести переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто: «Я могу подтвердить, что, действительно, контакты готовятся. Мы готовимся к переговорам. Мы сделаем соответствующее сообщение своевременно».

Защита от пиратства

Москва считает себя вправе и будет обязательно защищать свои интересы на фоне случаев пиратства, которые происходят в последнее время в международных водах: «Мы с вами за последние месяцы были свидетелями неоднократных случаев пиратства в международных водах. Эти случаи пиратства в том числе наносили ущерб экономическим интересам Российской Федерации. Российская Федерация считает себя вправе и будет обязательно принимать меры по защите своих интересов».

Пасхальное перемирие

Путин не принимал каких-либо решений по объявлению пасхального перемирия в зоне СВО: «На сегодня никаких решений верховный главнокомандующий не принимал».

Контакты России с международным сообществом

Москва не представляет угрозы ни для одной страны мира, если та в свою очередь не планирует подрывать ее безопасность: «Россия не представляет угрозу ни для одной страны, которая не планирует стать центром для антироссийской деятельности, которая не планирует уничтожение русскоязычного населения и которая не планирует каким-то образом подрывать безопасность Российской Федерации».

Россия ищет взаимовыгодных отношений со всеми странами, в том числе со странами Европы: «Россия ищет добрых взаимовыгодных отношений со всеми странами, в том числе со странами Европы, которые, к нашему сожалению, полностью отказываются от каких-либо контактов по-прежнему».

По мнению Кремля, опасения начальника Главного штаба Вооруженных сил Франции Фабьена Мандона в том, что Россия является угрозой, «абсолютно безосновательны».

Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше