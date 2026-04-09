Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров заявил о переходе переговоров по Украине в конфиденциальное русло

Источник: РБК

Неформальные и конфиденциальные контакты по Украине продолжаются, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Контакты по украинской теме у нас продолжаются неформально, конфиденциально, особых каких-то перспектив по возобновлению диалога долгое время мы не видели», — сказал министр.

Однако, по его словам, на протяжении длительного времени российская сторона не видела особых перспектив для возобновления полноценного диалога. Это связано с тем, что американские посредники, которые вызвались участвовать в этом процессе, сейчас сосредоточены на решении других внешнеполитических задач. Лавров отметил, что из-за занятости одной и той же группы посредников по всем направлениям внешней политики США в переговорном треке возникла пауза.

Накануне Песков заявил, что Россия ждет возобновления трехсторонних переговоров по решению конфликта на Украине. Однако США, которые также участвуют в переговорах, заняты иранским вопросом.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше