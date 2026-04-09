Лавров заявил о переходе переговоров по Украине в конфиденциальное русло

Неформальные и конфиденциальные контакты по Украине продолжаются, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Контакты по украинской теме у нас продолжаются неформально, конфиденциально, особых каких-то перспектив по возобновлению диалога долгое время мы не видели», — сказал министр.
Однако, по его словам, на протяжении длительного времени российская сторона не видела особых перспектив для возобновления полноценного диалога. Это связано с тем, что американские посредники, которые вызвались участвовать в этом процессе, сейчас сосредоточены на решении других внешнеполитических задач. Лавров отметил, что из-за занятости одной и той же группы посредников по всем направлениям внешней политики США в переговорном треке возникла пауза.
Накануне Песков заявил, что Россия ждет возобновления трехсторонних переговоров по решению конфликта на Украине. Однако США, которые также участвуют в переговорах, заняты иранским вопросом.
