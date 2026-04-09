Кремль ответил на слова главы Генштаба Франции о войне с Россией

Опасения Франции об «открытой войне» с Россией являются абсолютно безосновательными.

Источник: РБК

Опасения Франции об «открытой войне» с Россией являются абсолютно безосновательными. Россия не угрожает странам, которые не планируют уничтожать русских и подрывать безопасность страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

Пескова попросили прокомментировать заявление главы Генштаба Вооруженных сил Франции Фабьена Мандона о возможности «открытой войны» с Россией.

«По мнению Кремля, такие опасения абсолютно безосновательны. Россия не представляет угрозу ни для одной страны, которая не планирует стать центром для антироссийской деятельности, которая не планирует уничтожать русскоязычное население и не планирует каким-то образом подрывать безопасность России», — пояснил Песков.

Он отметил, что Россия ищет добрые, взаимовыгодные и взаимоуважительные отношения со всеми странами, в том числе и с Европой.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от развития и восстановления отношений с Европой. По его словам, кризис в отношениях с Европой случился не по вине Москвы.

