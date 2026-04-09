Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин отметил наградами свердловских рабочих и железнодорожников

Президент России Владимир Путин наградил государственными наградами РФ девятерых жителей Свердловской области — рабочих предприятий и железнодорожников, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Источник: Коммерсантъ

Сразу шесть работников Уральского асбестового горно-обогатительного комбината («Ураласбест») получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Наградами удостоены коммерческий директор предприятия Яков Ременник, машинисты экскаватора рудоуправления Сергей Алексеев и Эдуард Детков, электрослесари по ремонту оборудования асбестообогатительной фабрики Александр Безнутров и Андрей Чепчугов, водитель автомобиля автотранспортного предприятия Геннадий Ковалев.

Аналогичной наградой отмечен начальник цеха филиала компании «КриоГаз» в Екатеринбурге Асхат Гимазов.

Медаль «За развитие железных дорог» получил замначальника Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Гребенкин, а также Николай Хабибулин — начальник пункта локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо Свердловск-Сортировочный Свердловской дирекции тяги.