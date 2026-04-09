Путин отметил наградами свердловских рабочих и железнодорожников

Сразу шесть работников Уральского асбестового горно-обогатительного комбината («Ураласбест») получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Наградами удостоены коммерческий директор предприятия Яков Ременник, машинисты экскаватора рудоуправления Сергей Алексеев и Эдуард Детков, электрослесари по ремонту оборудования асбестообогатительной фабрики Александр Безнутров и Андрей Чепчугов, водитель автомобиля автотранспортного предприятия Геннадий Ковалев.