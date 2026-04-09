КСИР опубликовал схему расположения мин в Ормузском проливе

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ввели маршруты для прохода через Ормузский пролив. Схема появилась в телеграм-канале КСИР.
В КСИР заявили, что в связи с военным положением в Персидском заливе и Ормузском проливе, а также возможным наличием плавучих мин в основной зоне движения всем судам, планирующим пройти через пролив после координации с военно-морскими силами КСИР до дальнейшего уведомления следует использовать альтернативные маршруты для прохода через пролив:
Входной маршрут: из Оманского моря на север от острова Ларк, затем продолжение пути в Персидский залив.
Выходной маршрут: из Персидского залива проход южнее острова Ларк и продолжение пути в Оманское море.
После начала операции США и Израиля Иран объявил о блокаде Ормузского пролива. До эскалации через него проходило 15−20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% поставок СПГ. В марте более 30 стран, включая Великобританию, Францию и Японию, заявили о готовности участвовать в обеспечении безопасного прохода через пролив.
В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. По его утверждению, Вашингтон согласился на перемирие, поскольку Тегеран проявил готовность к «полному, немедленному и безопасному» открытию Ормузского пролива.
Управление портов Исламской Республики призвало экипажи судов, которые проходят через Ормузский пролив, координировать движение с ВМС КСИР из-за возможного нахождения там противокорабельных мин.
