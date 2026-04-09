Сводка основных боевых действий 9 апреля в Донбассе и Таврии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Сумском направлении ожесточённые бои идут в Глуховском районе и на участке к югу от Кондратовки — Юнаковки. На отдельных участках у ВС РФ есть продвижение до 200 м.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Сумском направлении ожесточённые бои идут в Глуховском районе и на участке к югу от Кондратовки — Юнаковки. На отдельных участках у ВС РФ есть продвижение до 200 м.

На Донбассе на Краснолиманском направлении тяжёлые бои идут за Красный Лиман. С запада и юга от города войска России стараются взять под контроль пути снабжения ВСУ в Красном Лимане. Продолжаются бои на рубеже Дробышево-Святогорск.

На Славянском направлении — к югу от Калеников российским войскам удалось заметно продвинуться, они закрепляются на новых рубежах. В Кривой Луке ситуация без изменений. Встречные бои идут и на Константиновском направлении — они продолжаются в Долгой Балке и северной части Ильиновки. ВСУ отчаянно контратакуют на западных подступах к Константиновке. В городе идут локальные бои.

В Добропольском направлении армия России взламывает оборону врага в Новоалександровке и Василевке, наносит удары по позициям ВСУ в Мирном. Российские штурмовики стараются продавить оборону врага на север, в сторону Шевченко. В районе Белицкого и Нового Донбасса об изменениях не сообщалось.

В Таврии на Гуляйпольском направлении войска России ведут бои за опорники в районе Гуляйпольского, Верхней Терсы и Воздвижевки. Они стараются вклиниться в оборону ВСУ между Воздвижевкой и Верхней Терсой, продвигаясь в сторону Ровного. На Запорожском направлении не утихают бои в Приморском и Степногорске.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

