Сводка основных боевых действий 9 апреля в Донбассе и Таврии

На Славянском направлении — к югу от Калеников российским войскам удалось заметно продвинуться, они закрепляются на новых рубежах. В Кривой Луке ситуация без изменений. Встречные бои идут и на Константиновском направлении — они продолжаются в Долгой Балке и северной части Ильиновки. ВСУ отчаянно контратакуют на западных подступах к Константиновке. В городе идут локальные бои.