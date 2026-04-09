Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия и Украина провели обмен телами погибших военных

Россия передала Украине тысячу тел погибших украинских военнослужащих, получила взамен 41.

Источник: РБК

Россия и Украина провели новый раунд обмена телами погибших военных, рассказал РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

По словам Саралиева, украинской стороне были переданы 1000 погибших военных, российской — 41.

Последний обмен телами между Россией и Украиной состоялся 26 февраля. Тогда Украине были переданы 1000 погибших военных, а России — 35. До этого обмен телами проводился в конце января, когда Москва вернула Киеву 1 тыс., получив обратно тела 38 погибших.

В начале апреля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о подготовке обмена пленными с Украиной в преддверии празднования Пасхи. Детали она не привела, но указала, что «ведется большая работа».

В преддверии прошлогодней Пасхи Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 246 на 246. За день до этого также состоялся обмен телами погибших. Россия тогда вернула тела 41 военного, а передала Украине — 909 погибших.

Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше