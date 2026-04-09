Британия призвала включить Ливан в условия перемирия США и Ирана

По ее словам, ситуация на Ближнем Востоке развивается в неправильном направлении.
«Мы хотим, чтобы режим прекращения огня был распространен на Ливан. Речь идет о безопасности Израиля, а также о безопасности Ливана и безопасности всего Ближнего Востока», — сказала Купер.
Она добавила, что необходимо вернуть стабильность в регион, что также позволит окончательно открыть Ормузский пролив.
8 апреля президент США Дональд Трамп объявил, что удары по Ирану будут приостановлены на две недели в обмен на полное и немедленное открытие Ормузского пролива.
Израиль поддержал США, однако власти отметили, что режим прекращения огня не будет распространяться на Ливан. В тот же день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о завершении крупнейшей атаки на инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане с начала военной операции. США также заявляли, что Ливан не входит в сделку о прекращении огня.
9 апреля Al Jazeera сообщила, что количество погибших при атаке Израиля на Ливан увеличилось по меньшей мере до 254 человек, более тысячи получили ранения.