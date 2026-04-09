Британия призвала включить Ливан в условия перемирия США и Ирана

Великобритания призывает включить Ливан в соглашение о прекращении огня между США и Ираном. Об этом заявила глава МИД Великобритании Иветт Купер, передает Bloomberg.

Источник: AP 2024

По ее словам, ситуация на Ближнем Востоке развивается в неправильном направлении.

«Мы хотим, чтобы режим прекращения огня был распространен на Ливан. Речь идет о безопасности Израиля, а также о безопасности Ливана и безопасности всего Ближнего Востока», — сказала Купер.

Она добавила, что необходимо вернуть стабильность в регион, что также позволит окончательно открыть Ормузский пролив.

8 апреля президент США Дональд Трамп объявил, что удары по Ирану будут приостановлены на две недели в обмен на полное и немедленное открытие Ормузского пролива.

Израиль поддержал США, однако власти отметили, что режим прекращения огня не будет распространяться на Ливан. В тот же день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о завершении крупнейшей атаки на инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане с начала военной операции. США также заявляли, что Ливан не входит в сделку о прекращении огня.

9 апреля Al Jazeera сообщила, что количество погибших при атаке Израиля на Ливан увеличилось по меньшей мере до 254 человек, более тысячи получили ранения.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше