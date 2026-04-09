Центр «Защитник»: комплексная поддержка

Сегодня, 9 апреля, состоялось выездное заседание комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения.
Заседание прошло в центре социальной реабилитации «Защитник», расположенном на улице Немировича-Данченко в Новосибирске. Учреждение ранее специализировалось на реабилитации инвалидов, а с января текущего года занимается реабилитацией участников специальной военной операции и членов их семей.
Здесь действуют 52 койко-места стационара, 20 мест дневного стационара и 30 мест для детей в возрасте до 14 лет. По словам директора центра Татьяны Власенко, самые востребованные процедуры — массаж, физиотерапия, лечебные ванны и школа ходьбы. Оборудование было закуплено в прошлом году. С января 2026 года реабилитацию в «Защитнике» прошли более ста взрослых и 27 детей. По словам Татьяны Власенко, в будущем количество койко-мест планируется увеличить до сотни.
На заседании комитета Законодательного Собрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения выступила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева. «Появление этого учреждения — центра “Защитник” — логическое продолжение той работы, которую мы ведём с 2022 года. Мы выстраиваем на территории Новосибирской области систему поддержки и реабилитации участников специальной военной операции, многие из них сегодня возвращаются в статусе ветеранов боевых действий», — отметила министр, напомнив, что сейчас в регионе действует 72 меры поддержки для участников СВО и членов их семей.
«Наша задача — максимально быстро вернуть людей к мирной жизни, — подчеркнула министр. — Над созданием центра “Защитник” мы работали всю вторую половину 2025 года. Выстраивали систему, подходы, технологию работы с бойцами. И главное, что в основе работы центра, — принцип одного окна». Елена Бахарева уточнила, что в центре «Защитник» участники СВО и члены их семей могут не только получить социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические услуги, но и помощь всех ведомств, которые работают в направлении поддержки участников СВО.
На улице Немировича-Данченко формируется целый реабилитационный кластер, проинформировала Елена Бахарева. Недалеко — протезный завод, в шаговой доступности — областная больница. Путь от станции метро «Площадь Маркса» до центра «Защитник» составляет не более 15 минут пешком. «Сейчас мы с мэрией города Новосибирска обсуждаем, чтобы остановку общественного транспорта сделали непосредственно возле этого центра», — сказала Елена Бахарева.
На информации, прозвучавшей от министра, о трудоустройстве участников спецоперации, заострила внимание депутат Альбина Николаева. «Существуют ли региональные меры по стимулированию работодателей создавать рабочие места для участников СВО?» — спросила она. Елена Бахарева ответила, что в прошлом году были введено бронирование рабочих мест для участников СВО. «И сейчас мы готовим изменения в закон, что если работодатель это правило нарушил, он будет оштрафован, понесёт административную ответственность», — сообщила министр.
Заместитель председателя комитета Екатерина Козловская задала вопросы о том, как участнику спецоперации попасть на реабилитацию в центр «Защитник» и можно ли оформить заявку дистанционно. По словам Елены Бахаревой, информация об учреждении распространена по всем муниципальным образованиям, он включён в реабилитационный сертификат, информацию распространяют Комитет семей воинов Отечества и фонд «Защитники Отечества». Работает колл-центр, куда можно позвонить и записаться по телефонному звонку или с использованием чат-бота в мессенджере MAX.
«Сколько ждать, чтобы попасть сюда на курс реабилитации?» — уточнил заместитель председателя комитета Юрий Похил. Максимальный срок ожидания — две недели, ответила Елена Бахарева. «А потребности каковы?» — продолжил заместитель председателя комитета Анатолий Юданов. «На сегодняшний день очереди нет. Но я понимаю, что очередь будет. Дефицит не исключён», — пояснила министр.
Анатолий Юданов высоко оценил материально-техническую базу учреждения, на базе которого проходило заседание комитета: «Говорю это как врач. Материальная база центра “Защитник” позволяет проводить реабилитацию практически по всем профилям: от мелкой моторики до серьёзных нагрузок. Ещё один важный момент — хорошее решение Минсоца, что участники специальной военной операции могут тут находиться какое-то время вместе со своей семьей».
В реабилитационной работе крайне важна кооперация между медицинскими организациями, выразил уверенность Анатолий Юданов: «Мы — хирурги, травматологи, нейрохирурги — понимаем, что, закончив свой этап работы, мы человека на ноги ещё не поставили. Поэтому преемственность, когда он может продолжить своё восстановление, необычно значима».
«Сегодня важно разместить недалеко от центра остановку общественного транспорта, — подвёл итог обсуждения председатель комитета регионального парламента по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин. — На территории учреждения есть замечательные площади размером в гектар. И здесь можно было бы оборудовать парковую зону, чтобы можно было не только получить реабилитацию, но и погулять на свежем воздухе. Мы видим, что в центре много возможностей для досуга: можно поиграть в бильярд или шахматы, попробовать себя в лепке из глины. Важно, что здесь участники спецоперации могут получить медицинские, юридические, социальные услуги — все в комплексе».
