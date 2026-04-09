Лукашенко назначил нового вице-премьера и двух министров

Так, новым министром информации стал Дмитрий Жук. До этого он работал директором и главным редактором издательского дома «Беларусь сегодня».
До него ведомство возглавлял Марат Марков. Теперь он стал новым министром культуры Беларуси. До него на этой должности работал Руслан Чернецкий.
Кроме этого, в четверг Александр Лукашенко назначил Александра Терехова заместителем премьер-министра Беларуси. Сообщается, что он будет курировать вопросы строительства и ЖКХ. До этого Терехов занимал пост генерального директора государственного производственного объединения «Минскстрой», а еще раньше возглавлял Министерство жилищно-коммунального хозяйства.
Андрей Дикун, который был директора ОАО «Минский завод “Термопласт”, стал новым генеральным директором ЗАО “Атлант”. До него эту позицию занимал Дмитрий Харитончик.
Кадровый день затронул и Белорусское телеграфное агентство. Так, новым генеральным директором БелТА стал Андрей Мохор. До этого он работал директором дирекции информационного вещания ЗАО «Второй национальный телеканал».
Михаил Орда стал новым чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Монголии. До этого он 10 лет был председателем Федерации профсоюзов Беларуси, пока в 2024 году не был избран депутатом в парламент.
Также в четверг Александр Лукашенко назначил двух новых заместителей председателей Витебского облисполкома, а также четырех председателей местных райисполкомов. Так, Алексей Гуйда стал заместителем председателя Витебского облисполкома по вопросам социальной сферы и идеологии, а Петр Белусь — по вопросам строительства и ЖКХ. Елена Бабинская стала председателем Браславского райисполкома, Максим Бакуров — Глубокского, Леонид Мойжик — Оршанского, а Александр Часнойть — Вороновского.