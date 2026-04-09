При атаках дронов в Белгородской области ранены семь человек

В Шебекинском округе Белгородской области в результате атак беспилотников ранены семь человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: РБК

Первый удар дронов пришелся на участок трассы Белгород — Шебекино. Там пострадали шесть человек: две женщины и четверо бойцов подразделения «Орлан».

У женщин диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения головы, у бойцов — баротравмы. Медики оказывают пострадавшим помощь. На месте атаки повреждены два автомобиля.

Еще один дрон атаковал административное здание предприятия в Шебекино. Пострадал мужчина — ему диагностировали осколочные ранения лица, грудной клетки и бедра. От госпитализации пострадавший отказался.

Также в результате удара загорелось здание, пожарные оперативно потушили возгорание. Кроме того, был поврежден легковой автомобиль.

4 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке беспилотников на регион пострадали две мирные жительницы — женщина и 16-летний подросток. Несовершеннолетнюю девушку госпитализировали с баротравмой, которую та получила при взрыве дрона в городе Шебекино. Женщина получила ранение колена в городе Грайворон.

