ЦАХАЛ сообщила об убийстве секретаря и племянника лидера «Хезболлы»

В ведомстве отметили, что израильские военные нанесли удар в среду, 8 апреля. Харши был племянником Касема и «играл центральную роль в управлении и обеспечении безопасности его офиса».
Кроме того, ЦАХАЛ нанесла удары по двум контрольно-пропускным пунктам, которые члены группировки использовали для перемещения с севера на юг страны и переправки оружия, ракет и пусковых установок. Также под удар попали десять складов оружия, пусковые установки и командные центры.
Позднее спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф сообщил, что Вашингтон нарушил три пункта мирного плана Ирана. Среди них — прекращение огня в Ливане. По словам Галибафа, «основа для переговоров» была нарушена еще до начала переговорного процесса. «В такой ситуации двустороннее прекращение огня или переговоры нецелесообразны», — подчеркнул он.
