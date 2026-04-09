Верховный суд признал «Мемориал» экстремистской организацией

Верховный суд признал Международное общественное движение «Мемориал» (одноименный правозащитный центр был внесен в список иноагентов и ликвидирован, само движение признано нежелательным) экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.
Согласно позиции суда, движение действовало без образования юрлица, а также имело подразделения, признанные иноагентами. Кроме того, суд счел, что деятельность организации «носит ярко выраженный антироссийский характер, направлена на уничтожение фундаментальных основ российской государственности, нарушение территориальной целостности, нивелирование исторических, культурных, духовных и нравственных ценностей».
«Под воздействием деструктивной идеологии, на которой базируется деятельность организации, ее участники совершают экстремистские преступления», — говорится в заявлении пресс-службы Верховного суда.
Дело рассматривалось в закрытом режиме. «Решение подлежит немедленному исполнению», — добавили в суде.
Верховный суд ликвидировал одноименный правозащитный центр в декабре 2021 года. По инициативе Генпрокуратуры в то же время был ликвидирован международный «Мемориал». 18 февраля этого года российский Минюст добавил в список нежелательных организаций швейцарскую International Memorial Association, связанную с движением «Мемориал».
