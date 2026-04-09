Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом ответил Клуни на обвинения Трампа в военном преступлении

Белый дом ответил на обвинения актера Джорджа Клуни, который назвал угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Ирана военным преступлением.

Источник: РБК

Белый дом ответил на обвинения актера Джорджа Клуни, который назвал угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Ирана военным преступлением. Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг в ответ на это заявил, что единственным военным преступлением считает актерскую карьеру Клуни, и охарактеризовал его фильмы как ужасные, а актерское мастерство — как несостоятельное, пишет The Independent.

Сам Клуни выступил с обвинениями в адрес Трампа днем ранее, передает The Guardian. Обладатель премии «Оскар» заявил, что намерение уничтожить цивилизацию подпадает под определение Конвенции о геноциде и Римского статута. С соответствующей речью 64-летний актер обратился к 3 тыс. старшеклассников в итальянском городе Кунео на мероприятии.

В своем развернутом заявлении для издания Deadline Клуни уже после ответа Белого дома отверг «инфантильные оскорбления», призвал к содержательным дебатам на высшем уровне и вновь указал на международно-правовые определения военных преступлений.

Конфликт между актером и Белым домом продолжается на протяжении многих лет. Трамп неоднократно называл Клуни «второсортной кинозвездой», «третьеразрядным актером» и «предателем».

В январе текущего года президент США раскритиковал решение Франции о предоставлении актеру и его семье французского гражданства, назвав Клуни одним из худших политических предсказателей всех времен.

Джордж Клуни, известный как давний сторонник Демократической партии, уже обращался с публичными призывами к бывшему президенту США Джо Байдену выйти из предвыборной гонки в 2024 году. В ответ на последние выпады Белого дома актер в интервью Hollywood Reporter заявил, что согласен с необходимостью «снова сделать Америку великой», добавив, что этот процесс начнется в ноябре, в день промежуточных выборов в США.

Клуни ранее упоминал, что поддерживал с Трампом дружеские отношения, однако ситуация изменилась с приходом последнего к власти.

