Белый дом ответил Клуни на обвинения Трампа в военном преступлении

Белый дом ответил на обвинения актера Джорджа Клуни, который назвал угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Ирана военным преступлением. Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг в ответ на это заявил, что единственным военным преступлением считает актерскую карьеру Клуни, и охарактеризовал его фильмы как ужасные, а актерское мастерство — как несостоятельное, пишет The Independent.
Сам Клуни выступил с обвинениями в адрес Трампа днем ранее, передает The Guardian. Обладатель премии «Оскар» заявил, что намерение уничтожить цивилизацию подпадает под определение Конвенции о геноциде и Римского статута. С соответствующей речью 64-летний актер обратился к 3 тыс. старшеклассников в итальянском городе Кунео на мероприятии.
В своем развернутом заявлении для издания Deadline Клуни уже после ответа Белого дома отверг «инфантильные оскорбления», призвал к содержательным дебатам на высшем уровне и вновь указал на международно-правовые определения военных преступлений.
Конфликт между актером и Белым домом продолжается на протяжении многих лет. Трамп неоднократно называл Клуни «второсортной кинозвездой», «третьеразрядным актером» и «предателем».
В январе текущего года президент США раскритиковал решение Франции о предоставлении актеру и его семье французского гражданства, назвав Клуни одним из худших политических предсказателей всех времен.
Джордж Клуни, известный как давний сторонник Демократической партии, уже обращался с публичными призывами к бывшему президенту США Джо Байдену выйти из предвыборной гонки в 2024 году. В ответ на последние выпады Белого дома актер в интервью Hollywood Reporter заявил, что согласен с необходимостью «снова сделать Америку великой», добавив, что этот процесс начнется в ноябре, в день промежуточных выборов в США.
Клуни ранее упоминал, что поддерживал с Трампом дружеские отношения, однако ситуация изменилась с приходом последнего к власти.
