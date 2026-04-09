Лукашенко заявил, что у предыдущих министров культуры не получалось эффективно работать

Лукашенко заявил, что у экс-министров культуры не получалось эффективно работать.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у предыдущих министров культуры не получалось эффективно работать. Фрагмент видео был опубликован телеграм-каналом «Пул Первого».

При назначении на пост министра культуры Марата Маркова, который занимал должность главы Министерства информации, глава Беларуси заметил:

«С одного кресла министерского на более серьезное и ответственное, скажем так, пересаживается. Ответственное и серьезное, потому что у нас не получалось у министров предыдущих эффективно работать».

Также Лукашенко заметил:

«Есть такое убеждение, что ты, Марат, с этим справишься. Да и другого выбора у нас нет, мужики».

Также президент сказал, что Марат Марков сам попросил, чтобы его назначили министром культуры Беларуси:

«Я несколько удивился, но приветствовал это. Дай бог, чтобы подъем управления культурой у нас начался с тебя. Я буду только рад. Человек, выросший на моих глазах».

Также в рамках кадрового дня 9 апреля Александр Лукашенко назначил экс-главу Министерства ЖКХ Александра Терехова вице-премьером, а министром информации главреда «Беларусь сегодня» Дмитрия Жука.

