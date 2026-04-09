Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у предыдущих министров культуры не получалось эффективно работать. Фрагмент видео был опубликован телеграм-каналом «Пул Первого».
При назначении на пост министра культуры Марата Маркова, который занимал должность главы Министерства информации, глава Беларуси заметил:
«С одного кресла министерского на более серьезное и ответственное, скажем так, пересаживается. Ответственное и серьезное, потому что у нас не получалось у министров предыдущих эффективно работать».
Также Лукашенко заметил:
«Есть такое убеждение, что ты, Марат, с этим справишься. Да и другого выбора у нас нет, мужики».
Также президент сказал, что Марат Марков сам попросил, чтобы его назначили министром культуры Беларуси:
«Я несколько удивился, но приветствовал это. Дай бог, чтобы подъем управления культурой у нас начался с тебя. Я буду только рад. Человек, выросший на моих глазах».
Также в рамках кадрового дня 9 апреля Александр Лукашенко назначил экс-главу Министерства ЖКХ Александра Терехова вице-премьером, а министром информации главреда «Беларусь сегодня» Дмитрия Жука.