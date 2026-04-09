«Новая газета» сообщила об обысках у себя в редакции

Источник: РБК

Редакция «Новой газеты» сообщила, что в ее московский офис пришли сотрудники спецслужб. Они прибыли около 12:00.

«Мы не знаем причину — адвокатов редакции не пускают в офис, где также находится часть сотрудников», — говорится в телеграм-канале издания.

Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро KALOY.RU Калой Ахильгов сообщил, что выехал в редакцию, его не пустили. Обыск проводит СК Москвы, уточнил он. По его словам, «скорее всего, речь идет об уголовном деле, связанном с публикациями».

Сайт «Новой газеты» в России заблокирован по решению Роскомнадзора. Осенью 2022 года Басманный суд Москвы по иску РКН лишил издание лицензии.

Осенью 2023 года лауреата Нобелевской премии мира и главреда «Новой» Дмитрия Муратова Минюст признал иностранным агентом. Он пытался оспорить этот статус в суде. На время судебного разбирательства Муратов ушел с поста главного редактора. Осенью 2024 года Мосгорсуд отклонил его иск.

Летом 2023 года Генпрокуратура признала деятельность BDR Novaja Gazeta-Europe (юридическое лицо «Новой газеты. Европа») нежелательной на территории России. «Новая газета. Европа» была создана уехавшими из России сотрудниками «Новой».

Весной прошлого года Басманный суд заочно приговорил к шести годам колонии бывшего заместителя главного редактора «Новой» и главреда «Новой газеты Европа» Кирилла Мартынова (признан в России иноагентом). Его признали виновным в организации деятельности нежелательной организации. Сейчас Мартынов не живет в России, он объявлен в розыск.

Материал дополняется.

