«Новая газета» сообщила об обысках у себя в редакции

Редакция «Новой газеты» сообщила, что в ее московский офис пришли сотрудники спецслужб. Они прибыли около 12:00.
«Мы не знаем причину — адвокатов редакции не пускают в офис, где также находится часть сотрудников», — говорится в телеграм-канале издания.
Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро KALOY.RU Калой Ахильгов сообщил, что выехал в редакцию, его не пустили. Обыск проводит СК Москвы, уточнил он. По его словам, «скорее всего, речь идет об уголовном деле, связанном с публикациями».
Сайт «Новой газеты» в России заблокирован по решению Роскомнадзора. Осенью 2022 года Басманный суд Москвы по иску РКН лишил издание лицензии.
Осенью 2023 года лауреата Нобелевской премии мира и главреда «Новой» Дмитрия Муратова Минюст признал иностранным агентом. Он пытался оспорить этот статус в суде. На время судебного разбирательства Муратов ушел с поста главного редактора. Осенью 2024 года Мосгорсуд отклонил его иск.
Летом 2023 года Генпрокуратура признала деятельность BDR Novaja Gazeta-Europe (юридическое лицо «Новой газеты. Европа») нежелательной на территории России. «Новая газета. Европа» была создана уехавшими из России сотрудниками «Новой».
Весной прошлого года Басманный суд заочно приговорил к шести годам колонии бывшего заместителя главного редактора «Новой» и главреда «Новой газеты Европа» Кирилла Мартынова (признан в России иноагентом). Его признали виновным в организации деятельности нежелательной организации. Сейчас Мартынов не живет в России, он объявлен в розыск.
Материал дополняется.