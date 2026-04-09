Самарская область и Беларусь развивают стратегическое партнерство

Генконсул Беларуси Александр Ковалев посетил Самару.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области продолжаются дни Республики Беларусь. В рамках этих мероприятий в Самару приехал генконсул соседнего государства в Уфе Александр Ковалев. Он провел рабочую встречу с зампредседателя регионального правительства — министром экономического развития и инвестиций Павлом Финком.

«Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, отметив высокую динамику развития торгово-экономических связей», — прокомментировала пресс-служба облправительства.

Павел Финк отметил, что Беларусь является стратегическим партнером для нашего региона, между сторонами растет товарооборот и экспорт. Из Самарской области в Беларусь поставляют транспорт, промышленное оборудование, сельхозтехнику и т. д. Есть перспективы совместной работы в науке, образовании и культуре.