Самарская область и Беларусь развивают стратегическое партнерство

В Самарской области продолжаются дни Республики Беларусь. В рамках этих мероприятий в Самару приехал генконсул соседнего государства в Уфе Александр Ковалев. Он провел рабочую встречу с зампредседателя регионального правительства — министром экономического развития и инвестиций Павлом Финком.
«Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, отметив высокую динамику развития торгово-экономических связей», — прокомментировала пресс-служба облправительства.
Павел Финк отметил, что Беларусь является стратегическим партнером для нашего региона, между сторонами растет товарооборот и экспорт. Из Самарской области в Беларусь поставляют транспорт, промышленное оборудование, сельхозтехнику