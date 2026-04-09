Матвиенко: Россия не позволит НАТО посягнуть на безопасность Калининграда

Россия не позволит агрессивно настроенным странам НАТО посягнуть на безопасность Калининградской области. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 9 апреля во время рабочей поездки в регион.

Источник: "Российская газета"

После прилета глава верхней палаты парламента приняла участие в торжественной церемонии на территории мемориального комплекса «1200 воинам‑гвардейцам», посвященной 81‑й годовщине героического штурма и взятия Кенигсберга.

«Калининград — это наш форпост на западе… Он играет очень важную роль в обеспечении безопасности России, поэтому, в том числе, ему уделяется особое внимание. Мы видим, как себя ведут агрессивно западники, НАТО, риторика о том, что чуть ли не Балтийское море — уже внутреннее море НАТО», — сказала Матвиенко.

По ее словам, вся эта агрессия не должна волновать калининградцев.

«Я хочу успокоить жителей Калининграда, — подчеркнула спикер Совфеда. — Никогда Россия не позволит никому посягнуть на Калининград, либо присвоить себе Балтийское море, такого не будет никогда. Если кто-то посмеет, подумает пойти на Россию, ответ будет сокрушительный, адекватный».

Федеральные власти понимают особенности Калининградской области как эксклава, который не граничит ни с каким другим регионом России.

«Это ни в коей мере не будет влиять на то, чтобы была логистика, льготные билеты, транспортное сообщение, доставка грузов. Ничего в этой части не изменится», — заверила она, добавив, что все будет сделано для того, чтобы калининградцы ни в малейшей мере не почувствовали какие-то ограничения или ухудшение условий жизни.

