Новый глава Мининформации Жук высказался о блокировке YouTube в Беларуси

Новый министр информации Жук высказался о возможной блокировке YouTube в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

«Комсомолка» писала, что 9 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко назначил министра информации Марата Маркова министром культуры, а новым министром информации — главреда «Беларусь сегодня» Дмитрия Жука.

После назначения Дмитрий Жук сказал, будут ли в Беларуси блокировать YouTube на фоне удаления каналов ведущих белорусских СМИ. Он пояснил, что любое решение или запрет должны быть продуманы через его последствия.

— Это должно быть целесообразным и эффективным. Если мы декларируем, но не можем реализовать, то лучше вообще не декларировать, — высказался он.

Еще Дмитрий Жук обратил внимание на то, что следует действовать очень аккуратно в отношении платформ, которые используют белорусы. Также он напомнил, что и белорусский лидер не является сторонником запретов. При этом он подчеркнул, что следует искать другие механизмы взаимоотношения с «этими крупными игроками мирового медиапространства».

Жук рассказал, что при назначении Лукашенко обратил внимание на идущую информационную войну, которая «идет очень жестко, без правил». А в качестве примера назвал недавнее удаление YouTube-каналов трех каналов ведущих СМИ Беларуси. (Здесь «Комсомолка» писала, что в начале апреля YouTube-каналы БЕЛТА, ОНТ, СТВ были удалены администрацией платформы. А затем YouTube удалил и новый канал белорусской телекомпании СТВ из-за санкций).

При этом новый министр информации подчеркнул, что одна из задач — не допустить, чтобы информационная война стала горячей, но оставалась в информационной сфере.

— Сражаться придется на чужой территории — на том же YouTube, в Instagram*, — предупредил Дмитрий Жук.

Солдатами этой информационной войны Дмитрий Жук назвал журналистов. А в качестве другой немаловажной задачи обозначил защиту белорусского рынка от информвторжения негативных трендов, противоестественных морали белорусов.

* Деятельность Meta, к которой относится соцсеть Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.

