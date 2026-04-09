Пезешкиан предупредил о последствиях израильских атак на Ливан

О нем стороны договорились в ночь на среду. В основу будущего соглашения может лечь план Тегерана из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрил и Вашингтон. В числе прочего он включает снятие с ИРИ санкций, закрепление за ней контроля над Ормузским проливом, право на обогащение урана, а также прекращение боев по всем фронтам, включая операцию Израиля против шиитского движения «Хезболла» в Ливане.