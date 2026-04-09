Пезешкиан предупредил о последствиях израильских атак на Ливан

ТЕГЕРАН, 9 апр — РИА Новости. Атаки Израиля на Ливан могут сорвать переговоры с Соединенными Штатами, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Источник: AP 2024

«Повторная агрессия сионистского режима — вопиющее нарушение первоначальной договоренности о прекращении огня. Это опасный признак обмана и несоблюдения возможных договоренностей. Продолжение этих действий сделает переговоры бессмысленными», — написал он в соцсети X.

Он подчеркнул, что Тегеран «держит руку на спусковом крючке и никогда не оставит ливанских братьев и сестер».

Накануне спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Вашингтон уже нарушил три пункта мирного предложения, поэтому прекращение огня нецелесообразно. В частности, глава Пентагона Пит Хегсет вновь допустил силовое изъятие урана. А ЦАХАЛ нанесла мощный удар по Ливану, от которого, по последним данным, погибли почти 200 человек.

По словам американского вице-президента Джей Ди Вэнса, разногласия по Ливану стали «недопониманием», поскольку США и Израиль не включили эту республику в условия перемирия с Ираном.

О нем стороны договорились в ночь на среду. В основу будущего соглашения может лечь план Тегерана из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрил и Вашингтон. В числе прочего он включает снятие с ИРИ санкций, закрепление за ней контроля над Ормузским проливом, право на обогащение урана, а также прекращение боев по всем фронтам, включая операцию Израиля против шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

Переговоры Ирана и США в Исламабаде запланированы на 10 апреля.