Финская компания договорилась с украинской о производстве наземных дронов

Лапландская горнодобывающего компания New Paakkola из города Тервола объявила о планах выхода на международный рынок наземных беспилотников, заключив меморандум о намерениях с украинской компанией Remtecnology и финскими инвесторами, передает Yle.
Речь идет не о классических дронах, а о дистанционно управляемых гусеничных роботах, которые могут доставлять боеприпасы и мины, эвакуировать раненых, подвозить припасы на передовую или использоваться для тушения пожаров при установке соответствующего оборудования.
В материале говорится, что украинская сторона приносит в проект технологии и боевой опыт. Киев планирует закупить в этом году около 20 тыс. таких систем. При этом совместное предприятие ориентируется не только на поставки Киеву: основными целевыми рынками генеральный директор New Paakkola Томми Юнтикка называет страны Северной Европы и Балтии, где требуется техника, способная работать в снегу, морозе, лесистой и холмистой местности.
«Расширение деятельности из горнодобывающей отрасли в военную промышленность не является чем-то необычным, поскольку в Финляндии всегда существовали гражданские компании, работающие также в оборонной промышленности. Просто сейчас об этом говорят чаще, потому что к этому сектору проявляется большой интерес», — сказала генеральный секретарь Финской ассоциации оборонной и авиационной промышленности Туйя Каранко.
Производство дронов собираются разместить в Финляндии, однако точное место и детали проекта не раскрываются по соображениям безопасности. Сейчас, по словам Юнтикки, идет «бумажная война»: согласование между Финляндией и Украиной процедур, связанных с военной техникой.
Выход New Paakkola из горнодобывающего сегмента в военный сектор вписывается в более широкий тренд, отмечает Yle. Интерес к этой сфере растет на фоне напряженных отношений с Россией и целей НАТО довести оборонные расходы до 5% ВВП, добавила Каранко.
Россия осуждает военную помощь Украине и критиковала европейские страны за милитаризацию.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.