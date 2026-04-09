Финская компания договорилась с украинской о производстве наземных дронов

Финская горнодобывающего компания New Paakkola запускает совместный с Украиной проект по выпуску наземных боевых дронов для Северной Европы и Балтии. Часть поставок пойдет Киеву.

Источник: РБК

Лапландская горнодобывающего компания New Paakkola из города Тервола объявила о планах выхода на международный рынок наземных беспилотников, заключив меморандум о намерениях с украинской компанией Remtecnology и финскими инвесторами, передает Yle.

Речь идет не о классических дронах, а о дистанционно управляемых гусеничных роботах, которые могут доставлять боеприпасы и мины, эвакуировать раненых, подвозить припасы на передовую или использоваться для тушения пожаров при установке соответствующего оборудования.

В материале говорится, что украинская сторона приносит в проект технологии и боевой опыт. Киев планирует закупить в этом году около 20 тыс. таких систем. При этом совместное предприятие ориентируется не только на поставки Киеву: основными целевыми рынками генеральный директор New Paakkola Томми Юнтикка называет страны Северной Европы и Балтии, где требуется техника, способная работать в снегу, морозе, лесистой и холмистой местности.

«Расширение деятельности из горнодобывающей отрасли в военную промышленность не является чем-то необычным, поскольку в Финляндии всегда существовали гражданские компании, работающие также в оборонной промышленности. Просто сейчас об этом говорят чаще, потому что к этому сектору проявляется большой интерес», — сказала генеральный секретарь Финской ассоциации оборонной и авиационной промышленности Туйя Каранко.

Производство дронов собираются разместить в Финляндии, однако точное место и детали проекта не раскрываются по соображениям безопасности. Сейчас, по словам Юнтикки, идет «бумажная война»: согласование между Финляндией и Украиной процедур, связанных с военной техникой.

Выход New Paakkola из горнодобывающего сегмента в военный сектор вписывается в более широкий тренд, отмечает Yle. Интерес к этой сфере растет на фоне напряженных отношений с Россией и целей НАТО довести оборонные расходы до 5% ВВП, добавила Каранко.

Россия осуждает военную помощь Украине и критиковала европейские страны за милитаризацию.

