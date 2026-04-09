Губернатор Бочаров и министр Чуйченко возложили цветы на Мамаевом кургане

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко прибыл в город-герой Волгоград с рабочей поездкой.
Прямо из аэропорта он направился на Мамаев курган, чтобы вместе с губернатором Андреем Бочаровым почтить память защитников Отечества.
В дальнейших планах министра — посещение подведомственные министерству учреждений. Константин Чуйченко также проведет ряд рабочих встреч.
Ранее Андрей Бочаров встретился с председателем губернаторского совета по развитию промышленности и ТЭК Сергеем Четвериковым, они обсудили вопросы развития индустриального комплекса.