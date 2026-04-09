Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Бочаров и министр Чуйченко возложили цветы на Мамаевом кургане

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко прибыл в город-герой Волгоград с рабочей поездкой.

Прямо из аэропорта он направился на Мамаев курган, чтобы вместе с губернатором Андреем Бочаровым почтить память защитников Отечества.

В дальнейших планах министра — посещение подведомственные министерству учреждений. Константин Чуйченко также проведет ряд рабочих встреч.

Ранее Андрей Бочаров встретился с председателем губернаторского совета по развитию промышленности и ТЭК Сергеем Четвериковым, они обсудили вопросы развития индустриального комплекса.

Биография Константина Чуйченко
Глава Минюста, член Совбеза, госсоветник и экс-вице-премьер — Константин Чуйченко руководил Аппаратом правительства, он также известен многолетней службой в органах власти. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше