Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал, где в Беларуси будут строить много жилья возле Минска

Лукашенко предупредил, что в Беларуси будут строить много жилья.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, где в республике будут строить много жилья, сообщило БелТА.

«Комсомолка» писала, что белорусский лидер назначил экс-главу МинЖКХ и гендиректора «Минстроя» Александра Терехова вице-премьером.

Новому заместителю премьер-министра, который в том числе будет курировать и сферу строительства, Лукашенко при назначении сказал, что в Беларуси сейчас будут строить много жилья.

— Если мы сокращаемся в Минске, это не значит, что мы не будем в спутниках (городах-спутниках. — Ред.) строить жилье, — рассказал он.

Глава государства добавил, что особенно будет строиться арендное жилье, начиная от сельского хозяйства и заканчивая промышленностью, и другими отраслями.

Лукашенко при этом отметил, что лично наблюдал некоторые строительные объекты, за которые отвечал Терехов, работая гендиректором «Минскстроя», и сказал, что ему следует сделать.

— Все ты умеешь делать. Поэтому надо эту практику снизу поднимать наверх и действовать, — заключил белорусский президент.

